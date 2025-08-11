Енді әскери резервист қайтыс болған жағдайда біржолғы өтемақы төленетін болады
Атап айтқанда, құжаттың тақырыбы жаңа редакцияда жазылды: "Әскери қызметті өткеру кезінде әскери қызметшінің қаза болуы (өлімі), әскери қызметші болып жүрген резервистің немесе әскери міндеттілердің әскери қызмет, жаттығулар немесе дағдарыс жағдайындағы жиналыстар кезінде мүгедектік алу немесе жарақаттануы кезіндегі біржолғы өтемақы төлеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы"
Нұсқаулық әскери қызметшінің, әскери резервистің немесе әскери міндетті азаматтың қаза болуы, мүгедектігі немесе жарақат алуы жағдайында біржолғы өтемақы төлеу процесін егжей-тегжейлі түсіндіреді. Бұл өтемақы әскери қызметті өткеру, әскери жиындар немесе жаттығулар кезінде жарақат алған, мүгедектікке шалдыққан, немесе әскери міндеттерді орындау кезінде қаза тапқан азаматтарға беріледі.
Өтемақы төлеу процесі мыналарды қамтиды:
- әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда құжаттарды ресімдеу;
- әскери қызметшіге, әскери резервшіге немесе әскери міндеттілерге мүгедектік белгіленген жағдайда құжаттарды ресімдеу;
- әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер мүгедектікке әкеп соқпаған мертігуді (жаралануды, жарақаттануды, контузияны) алған жағдайда құжаттарды ресімдеу;
- әскери қызметшілерге, әскери резервшілерге немесе әскери міндеттілерге, сондай-ақ өтемақы алуға құқығы бар олардың мұрагерлеріне өтемақы төлеу.
Өтемақы алу үшін қажетті құжаттар тұрғылықты жері бойынша жергілікті әскери басқару органына (ЖӘБО) немесе әскери бөлімдерге (мекемелерге) ұсынылатыны көрсетіледі.
ЖӘБО немесе әскери бөлімдер он жұмыс күні ішінде өтемақы төлеу үшін қажетті құжаттарды жинақтайды және оларды ҚР Қорғаныс министрлігінің Зейнетақымен қамсыздандыру орталығына (КҚКО) жібереді.
Әскери қызметшіге, әскери резервшіге, әскери міндеттілерге немесе оны алуға құқығы бар адамға өтемақы төлеуді КҚКО ұсынған құжаттар негізінде ҚР Қорғаныс Министрлігінің Қаржылық қамтамасыз ету орталығы (ҚҚО) жүзеге асырады.
Әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер қаза тапқан жағдайда құжаттарды ресімдеу
Әскери қызмет өткеру кезеңінде әскери қызметші, жауынгерлік даярлық бойынша сабақтарда немесе жиындарда, дағдарыстық жағдайлар кезіндегі жиындарда болған кезеңдерде әскери резервші, әскери жиындарға шақырылған не әскери қызметтен шығарылғаннан, жауынгерлік даярлық бойынша сабақтар немесе жиындар, дағдарыстық жағдайлар кезіндегі жиындар аяқталғаннан кейін әскери міндеттілер қаза тапқан жағдайда, мертігу салдарынан әскери жиындар аяқталған (жаралар, жарақаттар, контузиялар), әскери қызмет өткеру, жауынгерлік даярлық бойынша сабақтарда немесе жиындарда, дағдарыс жағдайлары кезіндегі жиындарда болу кезеңінде алынған аурулар, әскери жиындардан өткеннен кейін мұрагерлерге өтемақы төленеді.
Әскери қызметке жарамдылық санатын өзгертетін ауруларды диагностикалау кезінде әскери қызметші, әскери резервист немесе әскери міндеттілер медициналық куәландыруға жіберіледі.
Өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметші, әскери резервист немесе әскери міндеттілер ЖӘБО-ға құжаттарға қосымша жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және банк шотының нөмірі туралы мәліметтерді ұсынады.
ЖӘБО құжаттарды қабылдап, әскери қызметші немесе әскери міндеттілер ақшалай үлесте тұрған (тұрған) әскери бөлімнен оқиға кезіндегі ақшалай қаражаттың мөлшері туралы анықтама сұрайды.
ЖӘБО құжаттарды алғаннан кейін оларды он жұмыс күні ішінде КҚКО-ға жібереді.
Әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер мүгедектікке әкеп соқпаған мертігуді (жаралануды, жарақаттануды, контузияны) алған жағдайда құжаттарды ресімдеу
Өтемақы әскери қызметшіге, әскери резервшіге немесе әскери міндеттілерге мүгедектікке әкеп соқпаған әскери қызмет (әскери жиындар) міндеттерін атқару кезінде мертіккен (жараланған, жарақат алған, контузия алған) жағдайда төленеді.
Әскери қызметші, әскери резервист немесе әскери міндеттілер мүгедектікке әкеп соқпаған әскери қызмет (әскери жиындар) міндеттерін атқару кезінде мертіккен (жараланған, жарақаттанған, контузия алған) жағдайда, әскери қызметші, әскери резервист немесе әскери міндеттілер қызмет өткеретін әскери бөлім (мекеме) қызметтік тексеру жүргізеді.
Қызметтік тергеп-тексеру жүргізілгеннен кейін әскери бөлім (мекеме) бұдан әрі КҚКО-ға жіберу үшін мынадай құжаттарды ресімдейді:
- әскери қызметшінің, әскери резервшінің немесе әскери міндеттілің мүгедектігіне әкеп соқпаған мертігуді (жаралануды, жарақаттануды, контузияны) алу фактісі бойынша қызметтік тергеп-тексеру материалдары;
- әскери қызметші немесе әскери міндеттілер ақшалай үлесте тұрған әскери бөлімнен оқиға кезіндегі ақшалай қаражаттың мөлшері туралы анықтама.
Өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметші, әскери резервист немесе әскери міндеттілер әскери қызмет өткеретін әскери бөлімге (әскери жиындар) құжаттарға қосымша жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және банк шотының нөмірі туралы мәліметтерді ұсынады.
Құжаттарды жинақтағаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде оларды КҚКО мекенжайына жолдайды.
Әскери қызметшілерге, әскери резервшілерге немесе әскери міндеттілерге өтемақы төлеу
Өтемақы төлеуге құжаттар келіп түскеннен кейін КҚКО мамандары барлық қажетті құжаттардың бар-жоғын тексереді. Толық емес, дәйексіз немесе қарама-қайшы мәліметтерді қамтитын құжаттар келіп түскен жағдайда, КҚКО келіп түскен сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде құжаттарды ЖӘБО-ға қайтару себептері туралы жазбаша түсіндірмемен қайтарады.
КҚКО өтемақысын төлеуден бас тартқан жағдайда өтініш берушіге және ЖӘБО-ға белгіленген тәртіппен 5 жұмыс күні ішінде бас тарту себебін түсіндіре отырып, хаттар жіберіледі.
Өтемақы төлеу құқығы, сондай-ақ барлық қажетті құжаттар болған кезде КҚКО өтемақы төлеу есебін қалыптастырады және құжаттар келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде оларды төлеу үшін ҚҚҚ-ға жібереді.
Әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер қаза тапқан жағдайда өтемақы төлеу есебі әрбір мұрагерге қалыптастырылады.
Әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер қайтыс болған жағдайда мұрагерлерге өтемақы төлеу үшін ҚҚҚ-ға мынадай құжаттар жіберіледі:
белгіленген үлгідегі өтініш;
- куәліктің көшірмесі немесе қайтыс болу туралы хабарлама;
- заң бойынша мұрагерлік құқығы туралы куәлік;
- мұрагерлік құқығы туралы куәлікте (жеке куәлік, балалардың туу туралы куәлігі)көрсетілген өтемақы алуға құқығы бар адамдардың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
- әрбір мұрагердің банктік шотының нөмірі туралы мәліметтер;
- сот-медициналық сараптама немесе патологиялық-анатомиялық зерттеу қорытындысының көшірмесі;
- Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған нысан бойынша қайтыс болу туралы медициналық куәліктің көшірмесі (бар болса);
- оқиға кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) адамның ақшалай қаражатының мөлшері туралы әскери қызметші немесе әскери міндетті ақшалай үлесте тұрған әскери бөлімнен анықтама;
- әскери бөлім командирінің (мекеме басшысының) әскери қызметшіні, әскери резервшіні немесе әскери міндетті әскери бөлімнің (мекеменің)тізімінен шығару туралы бұйрығынан үзінді;
- әскери қызметшінің, әскери резервшінің немесе әскери қызмет өткеруге байланысты әскери міндеттілердің (әскери жиындардың)қаза болуын тергеп-тексеру материалдары;
- әскери қызметтен босатылғаннан, әскери жиындар аяқталғаннан кейін қайтыс болған адамдарға қатысты-әскери қызмет өткерумен мертігудің (жараланудың, жарақаттанудың, контузияның), өлімге әкеп соққан аурудың себептік байланысы туралы әскери – дәрігерлік комиссияның қорытындысы.
Әскери қызметшіге, әскери резервшіге немесе әскери міндеттілерге өтемақы төлеу үшін мүгедектік белгіленген жағдайда ҚҚҚ-ға мынадай құжаттар жіберіледі:
- белгіленген үлгідегі өтініш;
- өтемақы алуға құқығы бар адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- әскери қызметті (әскери жиындарды) өткерумен мертігудің (жараланудың, жарақаттанудың, контузияның), аурудың себептік байланысы туралы ӘДК қорытындысының нотариалды куәландырылған көшірмесі;
- мүгедектік туралы анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
- әскери қызметші немесе әскери міндеттілер ақшалай үлесте тұрған (тұрған) әскери бөлімнен оқиға кезіндегі ақшалай қаражаттың мөлшері туралы анықтама;
- әскери бөлім командирінің (мекеме басшысының) әскери қызметшіні, әскери резервшіні немесе әскери міндетті әскери бөлім тізімінен шығару туралы бұйрығынан үзінді;
- банк шотының нөмірі туралы мәліметтер.
Әскери қызметші, әскери резервші немесе әскери міндеттілер мүгедектікке әкеп соқпаған мертіккен (жараланған, жарақат алған, контузия алған) жағдайда өтемақы төлеу үшін ҚҚҚ-ға мынадай құжаттар жіберіледі:
- белгіленген үлгідегі өтініш;
- өтемақы алуға құқығы бар адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- әскери-дәрігерлік комиссияның алған мертігудің (жараланудың, жарақаттанудың, контузияның) ауырлық дәрежесі (ауыр немесе жеңіл)туралы анықтамасы;
- әскери қызмет (әскери жиындардан өту)міндеттерін атқару кезінде мертігуді (жаралануды, жарақаттануды, контузия алуды) қызметтік тексеру материалдары;
- әскери қызметші немесе әскери міндеттілер ақшалай үлесте тұрған әскери бөлімнің (мекеменің) оқиға кезіндегі ақшалай қаражаттың мөлшері туралы анықтамасы;
- банк шотының нөмірі туралы мәліметтер.
ХҚКО барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап екі ай ішінде алушыларға өтемақы төлеуді, ал Шығыстың осы түрін қаржыландыру болған кезде құжаттар келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде төлеуді жүргізеді.
Өтемақы төленгеннен кейін ҚҚҚ 3 жұмыс күні ішінде КҚКО-ға төлем шоттарының көшірмелерін жібереді.
КҚКО төлем шотының көшірмесін алғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге төлем шотының нөмірін, күнін және сомасын көрсете отырып, өтемақы аудару туралы жазбаша хабарлама жібереді және өтініштерді тіркеу журналына жазба жүргізеді.
Бұйрық 2025 жылғы 18 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.