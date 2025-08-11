#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Құқық

Атырау облыстық соты АМӨЗ-дің бұрынғы басшысы Досмұратовты толықтай ақтады

Мұрат Досмұратов, АМӨЗ, экс-басшы, ақтау, сот үкімі, Атырау облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 22:58 Сурет: kmg.kz
Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы басшысы Мұрат Досмұратовтың үстінен қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Прокуратура барлық айыптаулардан бас тартып, оның әрекеттерінде қылмыс құрамы жоқ екенін мойындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы экс-басшының жұбайы Нұргүл Досмұратоваға сілтеме жасап, "Ақ Жайық" басылымы хабарлайды.

Оның айтуынша, Атырау облыстық соты оның күйеуін толық ақтап, мемлекет атынан кешірім сұраған. Бұл шешім прокуратура барлық айыптаулардан бас тартып, оның әрекеттерінде қылмыс құрамы жоқ екенін мойындағаннан кейін қабылданған.

Айта кетсек, Досмұратов АМӨЗ-ге құрылғыны сатып алу туралы шешім қабылданғаннан кейін басшылық етті, бірақ оған 2 миллиард теңгедей шығын келтіріп, немқұрайлық танытты деп кінә тағылды. 2024 жылғы қарашада сот оны кінәлі деп таныды, алайда өтеу мерзімі өтіп кеткендіктен жазадан босатып, одан 1,9 миллиард теңге өндіруге қаулы шығарды. Апелляциялық шағым бұл үкімді өзгеріссіз қалдырды.

Іс бойынша шешуші өзгеріс Бас прокуратураның қарсылық білдіруінен кейін болды. Жоғарғы сот төменгі соттардың шешімдерін жойып, материалдарды қайта қарауға жіберді. Қайта қарау кезінде прокуратура айыптаудан толық бас тартты. Судья Досмұратовтың қызметке кіріспес бұрын қалыптасқан жағдайдың құрбаны екенін мойындап, оны толық ақтады.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
