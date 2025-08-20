#Қазақстан
Құқық

Денсаулық сақтау министрлігі Жоғары және орташа қауіпті медициналық ұйымдардың тізімін толықтырды

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 09:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 8 тамыздағы бұйрығымен медициналық қызметтер көрсету саласында мемлекеттік бақылауға жататын жоғары, орта және төмен тәуекел субъектілерінің (объектілерінің) тізбесіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Не өзгерді:

  • жоғары тәуекелді бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) гемодиализ көмегін көрсететін медициналық ұйымдар жатқызылды;
  • кәсіптік патология кезінде медициналық көмек көрсететін ұйымдар орташа тәуекелді бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) тізбесіне бал қосты.

Бұйрық 2025 жылғы 30 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
