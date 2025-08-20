Денсаулық сақтау министрлігі Жоғары және орташа қауіпті медициналық ұйымдардың тізімін толықтырды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 8 тамыздағы бұйрығымен медициналық қызметтер көрсету саласында мемлекеттік бақылауға жататын жоғары, орта және төмен тәуекел субъектілерінің (объектілерінің) тізбесіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Не өзгерді:
- жоғары тәуекелді бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) гемодиализ көмегін көрсететін медициналық ұйымдар жатқызылды;
- кәсіптік патология кезінде медициналық көмек көрсететін ұйымдар орташа тәуекелді бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) тізбесіне бал қосты.
Бұйрық 2025 жылғы 30 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript