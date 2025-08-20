#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Құқық

Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 19:56 Фото: zakon.kz
Біржан Сал ауданына қарасты Үлгі ауылында найзағай соғуы салдарынан екі бала зардап шекті. Өкінішке қарай, бірі оқиға орнында жан тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, қайғылы оқиға 20 тамызда орын алған.

"Біржан Сал ауданының полиция бөлімінің қызметкерлері 2015 жылы туған баланың қайтыс болуы және 2010 жылы туған тағы бір баланың жарақат алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Алдын ала мәлімет бойынша, балалар Біржан Сал ауданына қарасты Үлгі ауылында найзағай соғуы салдарынан зардап шеккен. Оқиға орнына шұғыл қызметтер дереу жетті. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның толық мән-жайын анықтап, барлық қажетті ақпаратты жинақтауда". Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін 2025 жылғы 19 тамызда шамамен 16:00-де Үржар ауданы, Бестерек ауылында 55 жастағы Toyota жүргізушісі рөлге ие бола алмай, үй қақпасының жанында, жолдан 10 метр қашықтықта тұрған алты баланы қағып кеткені хабарланған. Салдарынан екі бала оқиға орнында көз жұмды, біреуі ауруханаға бара жатқан жолда қайтыс болды. Зардап шеккен балаларға көмек көрсету үшін Қорғаныс министрлігінің әскери-көлік авиациясымен Астана қаласынан дәрігерлер облысқа жеткізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Атырауда әлеуметтік жағдайы нашар отбасының балалары арнайы мекемеге орналастырылды
Құқық
21:33, Бүгін
Атырауда әлеуметтік жағдайы нашар отбасының балалары арнайы мекемеге орналастырылды
Астанада орынсыз пранк жасаған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Құқық
19:59, Бүгін
Астанада орынсыз пранк жасаған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Ақтауда "балаларға күн көрсетпейді" деп айыпталған өгей әке ісіне қорғаншылық органы араласты
Құқық
19:46, Бүгін
Ақтауда "балаларға күн көрсетпейді" деп айыпталған өгей әке ісіне қорғаншылық органы араласты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: