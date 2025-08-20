Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
Біржан Сал ауданына қарасты Үлгі ауылында найзағай соғуы салдарынан екі бала зардап шекті. Өкінішке қарай, бірі оқиға орнында жан тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақмола облысы ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, қайғылы оқиға 20 тамызда орын алған.
"Біржан Сал ауданының полиция бөлімінің қызметкерлері 2015 жылы туған баланың қайтыс болуы және 2010 жылы туған тағы бір баланың жарақат алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Алдын ала мәлімет бойынша, балалар Біржан Сал ауданына қарасты Үлгі ауылында найзағай соғуы салдарынан зардап шеккен. Оқиға орнына шұғыл қызметтер дереу жетті. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның толық мән-жайын анықтап, барлық қажетті ақпаратты жинақтауда". Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі
Бұған дейін 2025 жылғы 19 тамызда шамамен 16:00-де Үржар ауданы, Бестерек ауылында 55 жастағы Toyota жүргізушісі рөлге ие бола алмай, үй қақпасының жанында, жолдан 10 метр қашықтықта тұрған алты баланы қағып кеткені хабарланған. Салдарынан екі бала оқиға орнында көз жұмды, біреуі ауруханаға бара жатқан жолда қайтыс болды. Зардап шеккен балаларға көмек көрсету үшін Қорғаныс министрлігінің әскери-көлік авиациясымен Астана қаласынан дәрігерлер облысқа жеткізілді.
