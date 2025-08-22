#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Құқық

Президент Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өкілеттіктерін кеңейтті

Агентство по защите и развитию конкуренции РК, АЗРК РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 12:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Президенті 2025 жылғы 18 тамыздағы Жарлығымен Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі туралы Ережеге толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап Агенттіктің функцияларына мынадай өкілеттіктер қосылады:

  • ҚР заңнамасына сәйкес мобилизациялық дайындық және мобилизация саласындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
  • ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, деректерді басқару талаптарының бірыңғай сақталуын қамтамасыз ету;
  • ҚР заңнамасына сәйкес әзірленген мемлекеттік құпияларды қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде ведомстволық бағынысты ұйымдарда да;
  • реттелетін саладағы мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту.

Бұдан бөлек, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап агенттікке тағы екі жаңа функция жүктеледі:

  • ұсынылған (ұзартылған) салықтық жеңілдікті келісу;
  • көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл бойынша мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу және шаралар қабылдау.

Жарлық 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі, ал жекелеген нормалар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ТЖМ азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін қайта қарады
Құқық
14:56, Бүгін
ТЖМ азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін қайта қарады
Қазақстанда қай жерлерде балық аулауға болмайды
Құқық
14:12, Бүгін
Қазақстанда қай жерлерде балық аулауға болмайды
Қазақстандықтар есту қабілеті бұзылған жағдайда есту аппараттарымен қамтамасыз етіледі
Құқық
14:00, Бүгін
Қазақстандықтар есту қабілеті бұзылған жағдайда есту аппараттарымен қамтамасыз етіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: