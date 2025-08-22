Президент Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өкілеттіктерін кеңейтті
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Президенті 2025 жылғы 18 тамыздағы Жарлығымен Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі туралы Ережеге толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап Агенттіктің функцияларына мынадай өкілеттіктер қосылады:
- ҚР заңнамасына сәйкес мобилизациялық дайындық және мобилизация саласындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, деректерді басқару талаптарының бірыңғай сақталуын қамтамасыз ету;
- ҚР заңнамасына сәйкес әзірленген мемлекеттік құпияларды қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде ведомстволық бағынысты ұйымдарда да;
- реттелетін саладағы мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту.
Бұдан бөлек, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап агенттікке тағы екі жаңа функция жүктеледі:
- ұсынылған (ұзартылған) салықтық жеңілдікті келісу;
- көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл бойынша мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу және шаралар қабылдау.
Жарлық 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі, ал жекелеген нормалар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
