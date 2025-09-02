Салық төлеушінің жеке шотын жүргізу ережесі өзгертілді
Атап айтқанда, ережелер салық төлеушілердің жеке шоттарынан ҚҚС асып кетуін есептен шығару тәртібін анықтайтын жаңа тараумен толықтырылды.
Осылайша, ҚҚС бойынша тіркеу есебінен алынған салық төлеушілердің ҚҚС асып кетуі және өспелі қорытындымен есептен шығарылуға жататыны анықталды:
- Салықтық есептілік табыс етілмеген жағдайда – ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару күніне;
- Салықтық есептілік табыс етілген жағдайда – тарату салықтық есептілікті табыс ету күніне өсу қорытындысымен қалыптасқан ҚҚС-тың асып кетуі есептен шығаруға жатады.
ҚҚС асып кетуін есептен шығарғаннан кейін тарату салық есептілік, ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарылған күнге дейінгі салықтық кезеңдер үшін қосымша салық есептілік (осы тармақтың мақсаттары үшін бұдан әрі – салық есептілік) табыс етілген және (немесе) мемлекеттік кірістер органы салықтық тексеру нәтижелері бойынша ҚҚС сомасын есептеген жағдайда, бұрын есептен шығарылған сомаға түзету жүргізіледі.
Бұрын есептен шығарылған соманы түзету Есептеу тізілімі негізінде жүргізіледі.
Есептеу тізілімі:
- есептеуге салықтық есептілік ұсынған кезде – есептелген ҚҚС сомасына минус мәнімен;
- салықтық есептілікті азайта отырып ұсынған кезде – ҚҚС-ты азайту немесе асып кету сомасына;
- салықтық тексеру нәтижелері бойынша есептеу кезінде – есептеу сомасына минус мәнімен жасалады.
Түзетулердің жиынтық сомасы ҚҚС-тың асып кетуінің бұрын есептен шығарылған сомасы шегінде болуы тиіс.
Соттың шешімі немесе жоғары тұрған органның шешімі негізінде мемлекеттік кірістер органының ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешімінің күші жойылған жағдайда, ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қайта қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Есептеу тізілімі іріктеуге жатады.
ҚҚС бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылау жөніндегі лауазымды адам есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды адамға Есептеу тізілімді:
- ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарылған және Салық кодексінің 62, 85, 424-баптармен белгіленген мерзімде ҚҚС бойынша тарату салықтық есептілікті табыс етпеген салық төлеушілер бойынша – ҚҚС бойынша салықтық есептілікті табыс ету мерзімі өткен;
- Салық кодексінің 62, 85, 424-баптарында белгіленген мерзімде тарату салықтық есептілікті табыс еткен салық төлеушілер бойынша – ҚҚС бойынша салықтық есептілікті табыс еткен;
- ҚҚС-тың асып кетуі есептен шығарылғаннан кейін:
- Салық кодексінің 62, 85, 424-баптарында белгіленген мерзімнен кейін тарату салықтық есептілікті;
- ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарылған күнге дейінгі салықтық кезеңдер үшін қосымша салықтық есептілікті табыс еткен салық төлеушілер бойынша – ҚҚС бойынша салықтық есептілікті табыс еткен;
- ҚҚС бойынша асып кетуді есептен шығарғаннан кейін ҚҚС есептелген жағдайда – салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарлама заңды күшіне енген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде береді.
Есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды адам Есептеу тізілімді алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ҚҚС асып кетуін есептен шығаруды немесе ҚҚС асып кетуінің бұрын есептен шығарылған сомаларын түзетуді жүргізеді.
Жеке шот жабу кезінде ҚҚС асып кетуін есептен шығару жеке шот жабылғанға дейін жүргізіледі.
Бұйрық 2025 жылғы 9 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.