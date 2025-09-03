#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Құқық

Антикордың Шымкенттегі департамент басшысы қызметінен кетті

Қанат Сүлейменов, Антикор, Шымкенттегі департамент басшысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 22:53 Сурет: Facebook/Қанат Тұрсымбайұлы Сүлейменов
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкенттегі департамент басшысы Қанат Сүлейменов басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қызметінен кететінін Қанат Сүлейменов Facebook-тағы өз парақшасында жазды.

"Құрметті достар! Бүгін осы жазбаны жариялап, өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірлескен жұмыс үшін шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Президенттің Жарлығымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ҰҚК құрамына енгенін білесіздер, осыған байланысты басқа жұмысқа ауысудамын. Шымкент қаласына – гүлденуді, ал қала тұрғындарына амандық пен өркендеуді тілеймін", делінген жазбада.

Айта кетсек, 2025 жылғы 30 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев "Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Жарлыққа қол қойды. Құжаттан президенттің Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамына өткізу арқылы Антикорды қайта құру туралы шешім қабылдағаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында далада қансырап жатқан ер адамды полицейлер аман алып қалды
Құқық
21:45, 03 қыркүйек 2025
Ақмола облысында далада қансырап жатқан ер адамды полицейлер аман алып қалды
Аягөз тұрғыны көшеден оқ-дәріге ұқсас күдікті зат тауып алды
Құқық
20:26, 03 қыркүйек 2025
Аягөз тұрғыны көшеден оқ-дәріге ұқсас күдікті зат тауып алды
Оралда есірткі заттарын сақтаған елордалық тұрғын ұсталды
Құқық
20:13, 03 қыркүйек 2025
Оралда есірткі заттарын сақтаған елордалық тұрғын ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: