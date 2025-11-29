#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Құқық

Түркістан облысында қоғамдық даму басқармасының басшысы бюджет ақшасын жымқырды деген күдікке ілінді

Түркістан облысында қоғамдық даму басқармасының басшысы бюджет ақшасын жымқырды деген күдікке ілінді

29.11.2025 10:55
ҰҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі Түркістан облысының жергілікті атқарушы органдарының бірқатар басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу шараларын жүргізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ҰҚК қоғамдық даму басқармасының басшысына қатысты жүргізіліп жатқан тергеу әрекеттеріне тоқталды. Оған қарамағындағылармен сөз байласып, қызметкерлерге төлеуге бөлінген еңбекақы қорынан 191 млн теңге көлеміндегі бюджет қаражатын ұрлады деп күдік келтіріледі.

Сондай-ақ, ветеринариялық қызмет басқармасы басшысының комиссия өкілдеріне қаржылық-шаруашылық қызметті тексеру қорытындысы бойынша оң қорытынды шығарғаны үшін 16 млн теңге көлемінде пара беру фактісі бойынша тексеріс жүргізіліп жатқаны да айтылады.

Соттың санкциясымен аталған адамдар қамауға алынды.

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2025 жылдың қазан айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің нәтижелері туралы есеп берді.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
