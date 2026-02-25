#Референдум-2026
Оқиғалар

ҰҚК "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ басқармасының бұрынғы төрағасын ұстады

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі 2026 жылғы 25 ақпанда Қаржы министрлігінің «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ бұрынғы басқарма төрағасын ұстағанын хабарлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 10:55 Сурет: Telegram/knbgov_kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі 2026 жылғы 25 ақпанда Қаржы министрлігінің "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ бұрынғы басқарма төрағасын ұстағанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Бұл ақпарат комитеттің Telegram-каналында жарияланды.

Тергеу материалдарына сәйкес, ол жекеменшік иесіне қорға аударылуға тиіс кепіл мүлкін сатудан түскен ақша қаражатын ұстап қалу құқығын заңсыз беріп, мемлекетке 11,4 млрд теңге көлемінде залал келтірген. ҰҚК баспасөз қызметі

Бұдан бөлек, ол мемлекеттік мүлікті төмендетілген құнмен сатқан, осының салдарынан бюджетке 1,3 млрд теңгеден астам қаражат түспей қалған.

Сондай-ақ құжаттарды қолдан жасау арқылы кепілге қойылған жер учаскелерін сатып, қорға 800 млн теңге көлемінде залал келтірген борышкер компаниялардың меншік иесі мен оның сыбайластары ұсталды.

Соттың санкциясымен олар Қылмыстық кодекстің 190 және 361-баптары бойынша қамауға алынып, мүлікке тыйым салынды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оқи отырыңыз
