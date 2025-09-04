Көппәтерлі тұрғын үй басқарушысына қойылатын жаңа біліктілік талаптары бекітілді
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 25 тамыздағы бұйрықпен көппәтерлі тұрғын үй басқарушысына қойылатын біліктілік талаптарын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Көппәтерлі тұрғын үйді басқарушысына келесі біліктілік талаптары қойылады және олар қамтиды:
- Құқық, әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес, гуманитарлық ғылымдар, техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтары бойынша кәсіптік орта, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының "Тұрғын үй қатынастары туралы", "Табиғи монополиялар туралы", "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" заңдары және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері мен өндірістік-шаруашылық, қаржы-экономикалық және тұрғын үй-коммуналдық қызметті регламенттейтін мемлекеттік органдардың актілері) білу;
- Басқару шешімдерін жедел қабылдау және іске асыру, жұмысты жоспарлау және бақылау, іскерлік келіссөздерін жүргізу, көпшілік алдында сөз сөйлеу, қолданылатын басқару шешімдерінің салдарын талдау және болжау, мемлекеттік органдармен және коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен өзара іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру, нормативтік құқықтық актілерді практикада қолдану, ұйымдастырушылық өкімдік құжаттарды әзірлеу, қызметтік құжаттармен жұмыс істеу, компьютерлік және басқа да ұйымдастырушылық техниканы меңгеру дағдыларының болуы, сондай-ақ "Тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды басқару" кәсіби стандартының талаптарына жауап беруі;
- Меншікке қарсы, экономика саласындағы немесе сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы;
- "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіптік біліктілігін тану туралы құжаты болуы.
Бұйрық 2025 жылғы 3 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
