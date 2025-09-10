#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Құқық

Ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау қағидалары бекітілді

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 12:56 Фото: pexels
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 29 тамыздағы бұйрықпен сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Субсидиялар суды ауызсу жағдайына жеткізу үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйымның бөлу нүктелеріне су ресурстарын реттейтін және жеткізетін су шаруашылығы ұйымына және өз мұқтаждарын қанағаттандыру үшін халыққа өткізілген ауызсу беру жөніндегі қызметтердің құнын толық немесе ішінара өтеу және құнын арзандату үшін облыстың жергілікті атқарушы органдары бекіткен тізбе бойынша ауызсу беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің құны субсидиялауға жататын сумен жабдықтау жүйесіне қызмет көрсететін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйымдарға арналған.

Су шаруашылығы ұйымдары және сумен жабдықтау және су бұру ұйымдары үшін ауызсу беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің құны субсидиялауға жататын сумен жабдықтау жүйесі тізбесіне енгізілген сумен жабдықтау жүйелерінен берілген судың 1 текше метріне бөлінетін субсидиялар мөлшері:

  • сумен жабдықтау қызметтерінің тарифі мен сумен жабдықтау жүйелерінің тұрғындарына берілген ауыз судың бір текше метріне төленетін төлемнің бекітілген мөлшері арасындағы айырмашылық қалай;
  • одан әрі тазартуды және оны ауыз су тұтыну жай-күйіне жеткізуді талап ететін берілген судың бір текше метрі магистральдық құбырлар арқылы су беру жөніндегі қызметтерге тарифтен 100% мөлшерде субсидияланады;
  • (орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйелерінен берілген ауыз судың бір текше метрі сумен жабдықтау жөніндегі ұйым басшысының бұйрығымен белгіленген құн мен Әдістемеге сәйкес берілген ауыз судың бір текше метрі үшін бекітілген төлем мөлшері арасындағы айырма есебінен субсидияланады.

Субсидиялар су шаруашылығы ұйымдарына одан әрі тазартуды және оны ауызсу тұтынуға жеткізуді талап ететін су объектілерінен берілген судың көлемі үшін, оның ішінде теңіз суын тұщыландыру есебінен және сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйымдарға нақты көрсетілген қызметтер үшін немесе табиғи монополиялар саласындағы аумақтық департаментінің немесе су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті органның бекітілген тарифтері бойынша орталықтандырылған жүйелерден ауызсу беру бойынша және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың жүйелерін елді мекендерде 1 тұрғынға белгіленген орташа тәуліктік су тұтыну шегінде әкімшімен келісілген сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйым басшысының бұйрығымен белгіленген құн бойынша төленеді.

Әкімші:

  • ай сайын ұсынылған жиынтық тізілімдерді сегіз жұмыс күні ішінде тексереді және бекітеді;
  • есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін су шаруашылығы ұйымының шоттарына тиесілі субсидиялар сомаларын аударады.

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін әкімші коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті органға төленген субсидиялардың көлемі туралы есеп береді.

Бұйрық 2025 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың жаңа ережелері қабылданды
15:48, Бүгін
Сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың жаңа ережелері қабылданды
Астана қаласына халықты тіркеу бойынша арнайы нормалар белгіленеді
13:52, Бүгін
Астана қаласына халықты тіркеу бойынша арнайы нормалар белгіленеді
Қазақстанда банктерді басқару ережелері өзгереді
13:38, Бүгін
Қазақстанда банктерді басқару ережелері өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: