Ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау қағидалары бекітілді
Субсидиялар суды ауызсу жағдайына жеткізу үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйымның бөлу нүктелеріне су ресурстарын реттейтін және жеткізетін су шаруашылығы ұйымына және өз мұқтаждарын қанағаттандыру үшін халыққа өткізілген ауызсу беру жөніндегі қызметтердің құнын толық немесе ішінара өтеу және құнын арзандату үшін облыстың жергілікті атқарушы органдары бекіткен тізбе бойынша ауызсу беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің құны субсидиялауға жататын сумен жабдықтау жүйесіне қызмет көрсететін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйымдарға арналған.
Су шаруашылығы ұйымдары және сумен жабдықтау және су бұру ұйымдары үшін ауызсу беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің құны субсидиялауға жататын сумен жабдықтау жүйесі тізбесіне енгізілген сумен жабдықтау жүйелерінен берілген судың 1 текше метріне бөлінетін субсидиялар мөлшері:
- сумен жабдықтау қызметтерінің тарифі мен сумен жабдықтау жүйелерінің тұрғындарына берілген ауыз судың бір текше метріне төленетін төлемнің бекітілген мөлшері арасындағы айырмашылық қалай;
- одан әрі тазартуды және оны ауыз су тұтыну жай-күйіне жеткізуді талап ететін берілген судың бір текше метрі магистральдық құбырлар арқылы су беру жөніндегі қызметтерге тарифтен 100% мөлшерде субсидияланады;
- (орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйелерінен берілген ауыз судың бір текше метрі сумен жабдықтау жөніндегі ұйым басшысының бұйрығымен белгіленген құн мен Әдістемеге сәйкес берілген ауыз судың бір текше метрі үшін бекітілген төлем мөлшері арасындағы айырма есебінен субсидияланады.
Субсидиялар су шаруашылығы ұйымдарына одан әрі тазартуды және оны ауызсу тұтынуға жеткізуді талап ететін су объектілерінен берілген судың көлемі үшін, оның ішінде теңіз суын тұщыландыру есебінен және сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйымдарға нақты көрсетілген қызметтер үшін немесе табиғи монополиялар саласындағы аумақтық департаментінің немесе су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті органның бекітілген тарифтері бойынша орталықтандырылған жүйелерден ауызсу беру бойынша және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың жүйелерін елді мекендерде 1 тұрғынға белгіленген орташа тәуліктік су тұтыну шегінде әкімшімен келісілген сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі ұйым басшысының бұйрығымен белгіленген құн бойынша төленеді.
Әкімші:
- ай сайын ұсынылған жиынтық тізілімдерді сегіз жұмыс күні ішінде тексереді және бекітеді;
- есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін су шаруашылығы ұйымының шоттарына тиесілі субсидиялар сомаларын аударады.
Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін әкімші коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті органға төленген субсидиялардың көлемі туралы есеп береді.
Бұйрық 2025 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.