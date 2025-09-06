Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
Сурет: Zakon.kz
Өскеменде әйел адам рөлге ие бола алмай, көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ШҚО ПД баспасөз қызметі 2025 жылдың 5 қыркүйегінде Өскеменде Өтепов көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінің ауласында Subaru Forester маркалы автокөліктің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, ғимаратқа соғылғанын хабарлады. Жол-көлік оқиғасы салдарынан көлік бір бүйіріне жантая аударылған.
"Жүргізуші тексеру үшін медициналық мекемеге жеткізілді. Басқа зардап шеккендер жоқ", - деп нақтылады полиция қызметкерлері.
Полицейлер жүргізушілерді жол ережелерін сақтауға, көлікті басқару кезінде мұқият болуға, сондай-ақ жол мен ауа райына сәйкес жылдамдықты таңдауға шақырады. Көлік қозғалысы шектеулі және жаяу жүргіншілердің кенеттен пайда болуы мүмкін тұрғын үйлердің аулаларында сақ болу өте маңызды.
Айта кетсек, Қостанайда ұрланған көлікпен үш автокөлікті соққан қаскөйдің саусақ іздері арқылы табылған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript