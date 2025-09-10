#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Құқық

Қазақстанда банктерді басқару ережелері өзгереді

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаттары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заң жобасын қарауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мәжіліс депутаты Татьяна Савельеваның айтуынша, бұл заң жобасы Мемлекет басшысының қаржы секторын одан әрі дамыту жөніндегі тапсырмасын іске асыру мақсатында әзірленген.

"Банк қызметінің жалпы ережелері, мақсаттары, міндеттері, реттеу мен корпоративтік басқару қағидаттарын жетілдіру көзделіп отыр. Бұл бүкіл банк секторы үшін бірыңғай әрі тиімді негіз қалыптастыруға мүмкіндік береді. Банктік қадағалау енгізіледі және банктерді ашу мен лицензиялау тәртібіне қойылатын талаптар өзгереді", – деді Савельева.

Осы блоктағы негізгі бастамалардың бірі – базалық банктік лицензияны енгізу. Бұл жаңа банктердің нарыққа кіру шарттарын жеңілдетіп, бәсекелестікті арттыруға, сондай-ақ бизнесті несиелеуге оң әсер етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қаржы ұйымдары басшыларына қойылатын стандарттар күшейтіледі, яғни басқаруға тек кәсіби және адал мамандар келуі тиіс.

"Сондай-ақ, салымшылардың мүддесін қорғау және қаржы жүйесінің тұрақтылығын сақтау мақсатында төлем қабілеті жоқ банктерді реттеу тетіктері енгізіледі", – деп қосты депутат.

Бұған дейін ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау қағидалары бекітілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың жаңа ережелері қабылданды
15:48, Бүгін
Сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың жаңа ережелері қабылданды
Астана қаласына халықты тіркеу бойынша арнайы нормалар белгіленеді
13:52, Бүгін
Астана қаласына халықты тіркеу бойынша арнайы нормалар белгіленеді
Коммуналдық төлемдер бойынша түбіртектерді бірыңғай есеп айырысу орталығы қалыптастыратын болады
13:23, Бүгін
Коммуналдық төлемдер бойынша түбіртектерді бірыңғай есеп айырысу орталығы қалыптастыратын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: