Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
Объектіні жекешелендіру туралы шешімді мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган, жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жергілікті қоғамдастық жиналысының келісімі бойынша қабылдайды, олар күнтізбелік он күн ішінде жекешелендіру объектілері туралы ақпараттың (жекешелендіру кестесінің) тізілімге енгізілуін қамтамасыз етеді.
Табиғи монополия субъектілері немесе тиісті тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері болып табылатын ұйымдарды жекешелендіру туралы шешімді ҚР Үкіметі қабылдайды.
Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган республикалық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде республикалық мүлікті, сондай-ақ табиғи монополия субъектілері немесе нарықта үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері болып табылмайтын мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, объектіні жекешелендіруге дайындау процесінде республикалық мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді, ұйым үшін делдалды тартады жекешелендіру процесін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындауды және жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
Жергілікті атқарушы органдар коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңға сәйкес міндетті түрде Жария тыңдаулар өткізе отырып, коммуналдық мүлікті, сондай-ақ кәсіпорындарды мүліктік кешен ретінде жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, объектіні жекешелендіруге дайындау процесінде коммуналдық мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді, ұйым үшін делдалды тартады жекешелендіру процесін қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындауды және жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
Ережелерге жаңа норма қосылды, оған сәйкес:
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісім бойынша жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық мүлкін жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық мүлкін жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, объектіні жекешелендіруге дайындау процесінде оның сақталуын қамтамасыз етеді, жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық мүлкін жекешелендіруді жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау және жасасу және сатып алу шарттары талаптарының сақталуын бақылау-сату.
Кәсіпорында мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары болған жағдайда кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде жекешелендіру туралы шешімді дайындау кезінде шешім жобасы мемлекеттік материалдық резерв, жұмылдыру дайындығы және қорғаныс саласындағы уәкілетті органдармен келісіледі.
Сондай-ақ, жекешелендіру объектілері екінші және одан кейінгі сауда-саттықты өткізу жағдайларын қоспағанда, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасынан төмен емес бастапқы баға бойынша сатуға қойылатыны нақтыланды.
ҚР Үкіметінің шешімі бойынша тиісті саланың уәкілетті органының ұсынысы бойынша жекешелендіру объектілері конкурста екі кезеңдік рәсімдер арқылы иеліктен шығарылуға жатады.
Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (республикалық меншік бойынша) немесе тиісті жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының (коммуналдық меншік бойынша) шешімі бойынша комиссия шешімінің негізінде жекешелендіру объектілері аукцион немесе тендер нысанындағы сауда-саттықта, қор биржасындағы сауда-саттықта сату жолымен иеліктен шығарылуға жататыны көрсетіледі.
Өз кезегінде, мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдарындағы мемлекеттің қатысу үлестерін сату "жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы", "Акционерлік қоғамдар туралы", "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңдарда және ҚР өзге де заңдарында белгіленген талаптарды сақтай отырып жүргізіледі.
Жарғылық капиталында акциялардың бақылау пакеті (жарғылық капиталға қатысу үлесі) мемлекетке тиесілі АҚ (ЖШС) акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сату кезінде әлеуетті сатып алушы және әлеуетті сатып алушының үлестес тұлғасы екі кезеңдік рәсімдер арқылы бір аукционға, тендерге, конкурсқа қатыса алмайды.
Түзетулермен Сауда-саттықты өткізу жөніндегі комиссияның функциялары кеңейтілді.
Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- өз жұмысының регламентін дербес әзірлейді;
- екі кезеңдік рәсімдер, туынды бағалы қағаздарды сату жолымен конкурс жағдайларын қоспағанда, әрбір жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың нысаны мен шарттары туралы шешім қабылдайды;
- тиісті саланың уәкілетті органының ұсыныстарын қарайды және конкурсты екі кезеңдік рәсімдер арқылы қоспағанда, акционерлік қоғам акцияларының мемлекеттік пакеті, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің немесе кәсіпорынның жарғылық капиталындағы мемлекеттік қатысу үлесі түрінде әрбір жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың нысаны мен шарттары туралы шешім қабылдайды;
- ҚР немесе шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржасында мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды сату туралы шешім қабылдайды;
- жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын жекешелендіру объектісін бағалау негізінде баланстық не Бағалау құны мөлшерінде белгілеу туралы шешім қабылдайды;
- акцияларды биржалық сауда-саттыққа қою мерзімдері мен ұзақтығы, сатудың шекті мерзімдері және биржалық сауда-саттықтан алу күні туралы шешім қабылдайды;
- тендер шарттары туралы шешім қабылдайды;
- қатысушыларға (сатып алушыға)қойылатын қосымша талаптар туралы шешім қабылдайды;
- жекешелендіру объектісін сауда-саттыққа одан әрі қоюдың орындылығы туралы шешім қабылдайды;
- конкурсқа қатысушылардың құжаттарын екі кезеңдік рәсімдер арқылы қарайды және оларды сауда-саттыққа жібереді;
- екі кезеңді рәсімдер арқылы конкурс жеңімпазын жариялайды;
- жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарты бойынша кейінгі бақылауды аяқтау туралы сатушының ұсынысы бойынша шешім қабылдайды.
Сондай-ақ, ережелерде сауда-саттық ашық болуы керек делінген. Сауда-саттықты өткізуге дайындықты сауда-саттықты өткізу туралы хабарламаның уақтылы жариялануын қамтамасыз ететін сатушы жүзеге асырады, өтінімдерді қабылдауды және конкурсқа қатысушыларды екі кезеңдік рәсімдер арқылы тіркеуді жүргізеді, комиссияның қарауы үшін екі кезеңдік рәсімдер арқылы келіп түскен конкурс материалдарын береді.
Аукционға, тендерге қатысу үшін кепілдік жарна хабарламада белгіленген нысанда және тәртіппен мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың деректемелеріне енгізіледі.
Кепілдік жарнаны сатушы қайтармайды:
- жеңімпазға – сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына қол қойылмаған жағдайларда;
- сатып алушыға – сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда.
Барлық басқа жағдайларда кепілдік жарна сомасына салынған ақшалай қаражат аукционға, тендерге қатысушының электрондық әмиянында сауда-саттық күні құлпы ашылады, ал конкурсқа қатысушының кепілдік жарнасын екі кезеңдік рәсімдер арқылы сатушы өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қайтарады.
ҚР монополияға қарсы заңнамасының талаптарына жататын мүліктік кешендер ретінде ұйымдардың, Мемлекеттік кәсіпорындардың акцияларын, жарғылық капиталдарындағы үлестерін сату туралы хабарламаны жариялауға объект бойынша ақпарат (жекешелендіру кестесі) тізілімге енгізілген күннен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң жол беріледі.
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион, тендер басталғанға дейін бес минут бұрын және конкурс басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын қатысушылар берілген өтінімді кері қайтарып ала алмайтын екі кезеңдік рәсімдер арқылы аяқталады.
Аукционға, тендерге қатысу үшін тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет:
- жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), Тегі, Аты және әкесінің аты (бар болса);
- заңды тұлғалар үшін: бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), бірінші басшының толық атауы, тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) ;
- кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелері;
- байланыс деректері (пошта мекенжайы, телефон, факс, e-mail).
Аукционға, тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің веб-порталында қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тіркеу қажет.
Тендерге қатысушылар сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып, тізілімнің арнайы бөлінген веб-бетінде электрондық конвертке жүктелетін сауда-саттық шарттарымен келісімі және баға ұсынысы бар өтінімді тіркейді.
Аукцион, тендер жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойылған кезде салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, мынадай құжаттардың көшірмелерін не көрсетілген құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін сатушыға ұсынады:
- жеке тұлғалар үшін: жеке тұлғаның паспорты немесе жеке басын куәландыратын құжат;
- заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама;
- заңды тұлға өкілінің өкілеттігін куәландыратын құжатты, сондай-ақ заңды тұлға өкілінің паспортын немесе жеке басын куәландыратын құжатты;
мемлекетке тиесілі акцияларды сату кезінде-қатысушының акцияларын иеленетін Акционерлік қоғамдар туралы ақпаратты қамтитын акционерлер тізілімінен үзінді көшірме (хабарлама жарияланған кезде).
Тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойылған кезде сатушыға өтінімге тіркелген құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады.
Өтінімдер және оларға қоса берілетін аукционға, тендерге қатысушылардың құжаттарының электрондық (сканерленген) көшірмелері тізілімнің дерекқорында сақталады және сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген уақыт пен күнге дейін жүктеу және қарау үшін қолжетімсіз.
Аукционға, тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде электрондық әмиянда өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарна сомасына ақшалай қаражаттың болуына автоматты түрде тексеру жүргізеді.
Электрондық әмиянда өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарна сомасына ақша қаражаты болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы оларды сауда-саттық нәтижелері анықталғанға дейін бұғаттайды, өтінімді қабылдауды және аукционға, тендерге қатысушыларды жіберуді жүзеге асырады. Электрондық әмиянда кепілдік жарна сомасына ақша қаражаты болмаған кезде тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін қабылдамайды.
Бұл ретте тізілімнің веб-порталы аукционға, тендерге қатысу үшін электрондық өтінімді кері қайтарып алған қатысушының аукциондық нөмірін сауда-саттық басталғанға дейін кемінде бес минут бұрын жоятыны айтылады.
Жекешелендіру объектісі алғашқы сауда-саттыққа бағаны көтеру әдісін қолдана отырып аукционға қойылады.
Екінші сауда-саттыққа жекешелендіру объектісі бастапқы бағаның 70% мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукционға қойылады.
Үшінші сауда-саттыққа жекешелендіру объектісі бастапқы бағадан 50% мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукционға қойылады.
Төртінші сауда-саттыққа жекешелендіру объектісі бастапқы бағадан 30% мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукционға қойылады.
Бесінші және одан кейінгі сауда-саттыққа жекешелендіру объектісі кепілдік жарна мөлшерінен төмен емес ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, аукционға қойылады.
Аукцион нысанындағы әрбір кейінгі сауда-саттық алдыңғы аукцион күнінен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей өткізіледі.
Сонымен қатар, тендер өткізу тәртібі өзгертілді.
Тендерді ұйымдастыруды және өткізуді сатушы жүзеге асырады. Жекешелендіру объектісін бірінші тендерге қою кезінде жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бастапқы бағаға тең болады.
Тендер ҚР заңнамасында көзделген мереке және демалыс күндерін қоспағанда, сейсенбіден жұмаға дейін тізілімнің веб-порталында өтеді. Тендер Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден 13:00-ге дейінгі кезеңде өткізіледі.
Жекешелендіру объектісін екінші тендерге қою кезінде бастапқы баға бастапқы бағаның 70% – на тең болады.
Жекешелендіру объектісін үшінші тендерге қою кезінде бастапқы баға бастапқы бағаның 50% – на тең болады.
Жекешелендіру объектісін төртінші тендерге қою кезінде бастапқы баға бастапқы бағаның 30% – на тең болады.
Жекешелендіру объектісін бесінші және одан кейінгі тендерлерге қою кезінде бастапқы баға кепілдік жарнаның мөлшеріне тең болады.
Әрбір келесі тендер алдыңғы тендер күнінен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей өткізіледі.
Түзетулермен жарғылық капиталында акциялардың (қатысу үлестерінің) бақылау пакеті мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тендерде сатқан жағдайда, қызмет бейінін және қызметкерлердің штат санының кемінде үштен екісін сақтау тендердің шарты болып табылады.
Акционерлік қоғамдар (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер) қызметкерлерінің қызмет бейінін, штат санын сақтау мерзімдерін сатушы комиссия шешімінің негізінде айқындайтыны көрсетіледі.
Жекешелендіру объектісі бойынша тендер басталған сәтте тіркелген қатысушылар болмаған жағдайда тендер өткізілмеді деп танылады. Тек бір қатысушы қатысқан Тендер, егер қатысушы бастапқы бағадан кем емес құнды ұсынса, өтті деп танылады.
Егер тендер өткізілмеді деп жарияланса, сатушы тізілімнің веб-порталы қалыптастыратын өткізілмеген тендер туралы актіге қол қояды.
Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген сауда-саттық күні мен уақыты басталған кезде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі.
Тендерге қатысуға өтінімдерді сатушы сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген объектіге қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкес келетін қатысушыларды айқындау мақсатында тізілімнің веб-порталында қарайды.
Жекешелендіру объектісі үшін ең жоғары баға ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады. Егер тендерде екі және одан да көп қатысушылардың ұсыныстары бірдей ең жоғары бағаны қамтыса, өтінімі қатысушылардың басқа өтінімдерінен бұрын қабылданған қатысушы осы қатысушылар арасында тендер жеңімпазы болып танылады.
Тендер жеңімпазы сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қою үшін электрондық пошта арқылы сауда-саттық нәтижелері туралы хабардар етіледі.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманы тізілімнің веб-порталы қалыптастырады, сауда-саттық өткізілетін күні сатушы мен тендер жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тендер нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының тендер нәтижесі болып табылатын шарттарда жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемелерін тіркейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты тізілімнің веб-порталында электрондық форматта жасалады және сатушы мен сатып алушы сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.
Сондай-ақ, түзетулер байқауға екі сатылы процедуралар арқылы әсер етті.
Конкурстың екінші кезеңі барысында екі кезеңді рәсімдер арқылы ең жоғары баға мен ең жақсы шарттарды ұсынған әлеуетті сатып алушы (инвестор) конкурсты екі кезеңді рәсімдер арқылы жеңіп алды деп танылады.
Екі кезеңдік рәсімдер арқылы Конкурс өтпеді деп танылады, егер:
- конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға екіден аз өтінім тіркелген;
- конкурстың екінші кезеңіне екіден аз әлеуетті сатып алушылар (инвесторлар)жіберілді;
- байқау жеңімпазы сатушы белгілеген мерзімде сатып алу-сату шартына қол қоймады.
Көрсетілген жағдайларда сатушы мен тәуелсіз консультант өткізілмеген конкурс туралы актіге қол қояды және жекешелендіру объектісі қайтадан конкурсқа шығарылады.
Әрбір келесі конкурс алдыңғы конкурс күнінен бастап күнтізбелік алпыс күннен кешіктірілмей өткізіледі.
Қағидалар сатып алу-сату шартының орындалуына бақылау жүргізу тәртібін белгілейтін жаңа тараумен толықтырылды.
Сатушы тендер немесе конкурс нәтижелері бойынша жасалған жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарты талаптарының тиісінше орындалуына сатып алушының міндеттемелерді орындау шарттарымен екі кезеңдік рәсімдер арқылы кейінгі бақылауды жүзеге асырады.
Бақылауды жүзеге асыру мақсатында сатушы сатып алу-сату шартын орындауға байланысты, оның ішінде өзінің қолданысын тоқтатқан құжаттармен танысады және тиісті салалардың (жергілікті атқарушы органдардың) уәкілетті органдарының, сондай-ақ қажет болған жағдайда консультациялық, аудиторлық және өзге де ұйымдардың өкілдерін жұмысқа тартады.
Сатып алу-сату шартында сатып алушының инвестициялық және өзге де қаржылық міндеттемелерді орындауы (берешекті өтеу, құрылысты немесе реконструкцияны жүзеге асыру, өндіріс көлемінің белгілі бір деңгейін, шығарылатын өнім немесе көрсетілетін қызметтер номенклатурасын қамтамасыз ету) бойынша шарттар болған кезде бақылау консультациялық, аудиторлық және өзге де ұйымдарды тарта отырып жүргізіледі.
Тиісті салалардың (жергілікті атқарушы органдардың) уәкілетті органдары сатушыдан хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде сатып алу-сату шарты талаптарының орындалуын бақылауға қатысу үшін өз өкілдерінің кандидатураларын ұсынады.
Бақылау жүргізу үшін консультациялық, аудиторлық және өзге де ұйымдарды тарту ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Бақылау нәтижелері бойынша тиісті салалардың уәкілетті органдарының (жергілікті атқарушы органдардың) өкілдерін тарта отырып, сатушы сатып алушының сатып алу-сату шартының талаптарын және қабылданған міндеттемелерді орындау барысы туралы ақпаратты растайтын құжаттарды қоса бере отырып, тиісті бақылау актісін ресімдейді.
Бақылау актісіне бақылаудың барлық қатысушылары (сатушының, тиісті салалардың уәкілетті органдарының (жергілікті атқарушы органдардың) өкілдері және сатып алушы не оның уәкілетті өкілі қол қояды.
ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес консультациялық, аудиторлық және өзге де ұйымдарды тарта отырып, бақылау нәтижелері бойынша сатушыға сатып алушының сатып алу-сату шартының талаптарын және қабылданған міндеттемелерді орындауын бағалау туралы растайтын құжаттарды қоса бере отырып, бекітілген есеп ұсынылады
Сатып алу-сату шарты талаптарының орындалуын бақылау жекешелендіру объектісін сатып алушыға берген күннен бастап сатып алушының міндеттемелерді орындауы аяқталған сәтке дейін, бірақ жылына кемінде бір рет жүргізіледі.
Сатып алу-сату шарты талаптарының орындалуын бақылауды аяқтау туралы шешімді сатып алушы комиссия шешімінің негізінде сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді тиісінше орындаған кезде сатушы қабылдайды.
Сатып алушы сатып алу-сату шартының талаптарын және қабылданған міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарты ҚР Азаматтық кодексінде көзделген негіздер бойынша және тәртіппен бұзылуы мүмкін.
Қаулы 2025 жылғы 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.