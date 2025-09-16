Шахтинск қаласында сот таратылды
Қазақстан Республикасы Президенті 2025 жылғы 4 қыркүйектегі "Қазақстан Республикасының кейбір аудандық және оларға теңестірілген соттарын тарату және қайта атау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының соттары бойынша кадр мәселелері туралы" Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарлыққа сәйкес, Қарағанды облысы Шахтинск қаласының Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты таратылды.
Таратылған соттың функциялары Шахтинск қалалық сотына берілді.
Бұған дейін Шахтинск қаласындағы Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соттың құзыретіне кіретін істерді қазіргі уақытта Шахтинск қалалық соты қарайды.
Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
