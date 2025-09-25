Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің функциялары кеңейтілді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Үкіметі 2025 жылғы 19 қыркүйектегі қаулысымен Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі туралы ережеге өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz
Министрлікке келесі жаңа функциялар жүктелді:
- өз құзыреті шегінде көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл бойынша мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу және тиісті шаралар қабылдау;
- өз құзыреті шегінде әлеуметтік-экономикалық даму болжамының көрсеткіштерін есептеудің әдіснамалық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру;
- қазақстандық тауар өндірушілер тізілімін жүргізу ережелерін әзірлеу және бекіту;
- қазақстандық тауар өндірушілер тізілімін жүргізу;
- ірі тапсырыс берушілердің сатып алу жоспарларын (бағдарламалар, тауарлар тізбесі) ішкі елдік құндылықты дамыту саласындағы ұлттық даму институтының қатысуымен қарау;
- жүйе құраушы кәсіпорындардың тізбесін бекіту;
- жүйе құраушы кәсіпорындардың сатып алуларындағы ішкі елдік құндылықтың мониторингін жүзеге асыру;
- апелляциялық комиссияның құрамын және ережесін бекіту;
- салалық мемлекеттік органдармен келісу арқылы өндіріс, өндірістік және технологиялық операциялардың шарттарын әзірлеу және бекіту;
- ішкі елдік құндылықты дамыту бағдарламаларын әзірлеу, келісу, бекіту, іске асыру және мониторинг жүргізу ережелерін және олардың үлгілік формасын әзірлеу;
- ішкі елдік құндылықты дамыту бағдарламаларының іске асырылуын бақылау;
- Жерасты суларын зерттеу саласында да бірқатар функциялар берілді:
- жерасты су объектілерін мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу;
- жерасты су учаскелерінің қорларын мемлекеттік сараптамадан өткізу, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану кеңістігін беру туралы лицензия алу үшін өтінімдерге қоса берілетін геологиялық есептерге мемлекеттік сараптама жүргізуді ұйымдастыру;
- жерасты суларын зерттеу саласында жобалық, іздестіру, қолданбалы, ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу;
- арнайы су пайдалануға рұқсаттар беру кезінде жерасты суларын алу және пайдалану шарттарын келісу (2028 жылғы 1 қаңтарға дейін);
- тәулігіне 1000 текше метрден астам көлемде жерасты суын алуға арналған жобаны келісу (2028 жылғы 1 қаңтарға дейін);
- жерасты суын алу жобасы мен мониторинг бағдарламасының әзірлену және келісу тәртібін келісу;
- су Кодексі мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жерасты суларын зерттеу, есепке алу, қорғау және пайдалану саласында нормативтік құқықтық актілерді өз құзыреті шегінде әзірлеу және бекіту;
- Мобилизациялық дайындық саласындағы функциялар:
- уәкілетті органмен келісу арқылы мобилизациялық тапсырманы орындау үшін қажетті тауарлардың тізбесін және көлемін анықтау әдістемесін әзірлеу және бекіту;
- мобилизациялық тапсырмасы бар ұйымдардың қажеттіліктерін талдау, материалдық резервтің мобилизациялық қоры бөлігінде номенклатура мен сақтау көлемін қалыптастыру;
- мемлекеттік материалдық резерв жөніндегі уәкілетті органға ұсыныстар енгізу;
- Ұлттық қауіпсіздік және суды басқару саласындағы функциялар:
- ұлттық қауіпсіздікке төнетін сыртқы қатерлерді бақылау, талдау, бағалау және болжау, оларды бейтараптандыру шараларын әзірлеуге қатысу, сыртқы барлау субъектілеріне көмек көрсету;
- елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру саласында стратегиялық, реттеушілік және іске асыру функцияларын жүзеге асыру;
- халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын өтеу және қызмет көрсету бойынша шығындарды субсидиялау кезінде облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдіктерінің қызметін үйлестіру;
- жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, жуынды, дренаж суларын бұрып, тазарту бойынша қызметтердің құнын және көлемін есептеу әдістемесін бекіту;
- елді мекендердегі ауыз су жеткізу қызметтері субсидияланатын сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесіне енгізу критерийлерін бекіту;
- тазарту құрылыстары кешендерін салу және қайта жаңарту жобалары үшін облигациялық қарыздарды өтеу және қызмет көрсету бойынша шығындарды субсидиялау кезінде әкімдіктердің қызметін үйлестіру;
- су құбыры және су бұру жүйелерінде техникалық шығындар мен өндірістік шығындардың нормативтерін есептеу әдістемесін бекіту;
- сумен жабдықтау және су бұру бойынша көрсетілетін қызметтердің көлемін есептеу әдістемесін бекіту;
- су есептегіш құралдары жоқ су тұтынушылар үшін қызмет көлемін коммерциялық есепке алу ережелерін бекіту;
- ауыз судың сапасын жақсартуға бағытталған шараларды қабылдау (жабдықтар мен құрылғылардың стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету, құрылыс жұмыстарының сапасын арттыру, ауыз су стандарттарын жетілдіру);
- сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту жоспарларын әзірлеу ережелерін бекіту;
- техникалық аудит жүргізу ережелерін бекіту;
- елді мекендердің нөсер (дренаж) кәріз жүйелерін пайдалану ережелерін бекіту;
- Территориялық қорғаныс және мобилизациялық іс-шаралар:
- аумақтық қорғанысты жоспарлауға қатысу;
- аумақтық қорғаныс объектілерін қорғау және күзету жұмыстарын ұйымдастыру;
- эвакуациялық іс-шараларды жоспарлау және өткізу;
- арнайы құрылымдар құру және оларды материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету;
- аумақтық қорғаныс объектілерінің инженерлік-техникалық беріктігі мен қарсы диверсиялық қауіпсіздігіне қатысты шараларды жүзеге асыру.
Бұдан бөлек нақтылаулар енгізілген:
- Қоғамдық кеңесті құру және оның қызметін үйлестіру;
- қазақстандық қайта өңделген тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді ішкі нарыққа ілгерілетуге бағытталған мемлекеттік ынталандыру шараларын әзірлеу және бекіту;
- сервистік қолдау және ұлттық даму институты арқылы мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну;
- ішкі құндылықты дамыту саласындағы ұлттық даму институтымен жасалған шарт негізінде мемлекеттік ынталандыруға арналған қаражатты бөлу;
- елді мекендердің су бұру жүйелеріне ағынды суларды қабылдау ережелерін бекіту;
- ауыз су қызметтері субсидияланатын жүйелерге қатысты ауыз суды жеткізу қызметтерінің құнын субсидиялау ережелерін бекіту;
- коммуналдық меншіктегі су жүйелерін басқару, пайдалану және дамыту бойынша әкімдіктердің жұмысын үйлестіру;
- сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жалға беру немесе сенімгерлік басқаруға беру ережелерін бекіту;
- су есептегіш құралдарын таңдау, орнату және пайдалану ережелерін бекіту;
- су жүйелерін салу, қайта құру және жаңғырту үшін кредит беру ережелерін бекіту;
- осы жобалар бойынша шығындарды субсидиялау ережелерін бекіту;
- нақты кредиттеу және субсидиялау жұмыстарын жүзеге асыру;
- халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын өтеуге қатысты шығындарды субсидиялау ережелерін бекіту;
- 1 текше метр ауыз су үшін төлем мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту.
Сонымен қатар кейбір функциялар алып тасталды.
Қаулы 2025 жылғы 19 қыркүйектен бастап күшіне енді.
