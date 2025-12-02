#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Қазақстанда Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жаңа функциялары бекітілді

2025 жылғы 27 қарашадағы үкімет қаулысымен Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қызметіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 09:52 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 27 қарашадағы үкімет қаулысымен Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қызметіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес министрліктің жаңа функциялары қосылды:

  • "Кілт тапсыру" жобалары бойынша мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру тәртібін орталық атқарушы органмен келісу;
  • техникалық-экономикалық негіздеме талап етілмейтін жобалар тізімін әзірлеу;
  • су жабдықтау және су бұру саласында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібін бекіту;
  • су жабдықтау немесе су бұру саласындағы салааралық ақпараттық қауіпсіздік орталығын анықтау;
  • су жабдықтау және су бұруды басқарудың бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесін ұйымдастыру, құру және жұмыс істеу ережелерін әзірлеу және бекіту;
  • төтенше жағдайдан кейін тұрғын үйсіз қалған азаматтарға салынған тұрғын үйді беру ережесін анықтау;
  • ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде жылжымайтын мүлік және коммуналдық шаруашылық саласында жобаларды жоспарлау, таңдау, келісу, жобалау, құрылыс және пайдалану процестерін мониторингтеу ережелерін әзірлеу және бекіту;
  • ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде жұмыстар мен қызметтерді сатып алу, жобалар мен жеткізушілерді таңдау, шарттар жасау ережелерін келісілген тәртіпте әзірлеу және бекіту;
  • ұлттық жобаның электрондық сатып алу платформасының жұмыс істеу ережелерін әзірлеу және бекіту;
  • ұлттық жобаның электрондық сатып алу платформасының әкімшісін анықтау;
  • ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде энергетика және коммуналдық инфрақұрылымның модернизациясы мен құрылыс жобаларына арналған типтік конкурс құжаттарын әзірлеу және бекіту;
  • ұлттық жоба аясында қазақстандық өндірушілерден тауарларды сатып алу және офтейк-шарттар жасау ережелерін әзірлеу және бекіту;
  • бірыңғай есептеу орталығының талаптары мен жұмыс тәртібін анықтау;
  • сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында мемлекеттік ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібін анықтау.

Сонымен қатар жаңа редакцияда:

  • коммуналдық қызметтер тізімін, бірыңғай төлем құжатына қойылатын талаптар мен коммуналдық қызмет көрсетуге арналған типтік ережелерді әзірлеу және бекіту қосылды.

Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген монеталарды шығаруда
10:41, Бүгін
Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген монеталарды шығаруда
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің функциялары кеңейтілді
13:56, 25 қыркүйек 2025
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің функциялары кеңейтілді
Үкімет өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің функцияларын кеңейтті
11:55, 25 қараша 2024
Үкімет өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің функцияларын кеңейтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: