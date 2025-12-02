Қазақстанда Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жаңа функциялары бекітілді
2025 жылғы 27 қарашадағы үкімет қаулысымен Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қызметіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес министрліктің жаңа функциялары қосылды:
- "Кілт тапсыру" жобалары бойынша мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру тәртібін орталық атқарушы органмен келісу;
- техникалық-экономикалық негіздеме талап етілмейтін жобалар тізімін әзірлеу;
- су жабдықтау және су бұру саласында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібін бекіту;
- су жабдықтау немесе су бұру саласындағы салааралық ақпараттық қауіпсіздік орталығын анықтау;
- су жабдықтау және су бұруды басқарудың бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесін ұйымдастыру, құру және жұмыс істеу ережелерін әзірлеу және бекіту;
- төтенше жағдайдан кейін тұрғын үйсіз қалған азаматтарға салынған тұрғын үйді беру ережесін анықтау;
- ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде жылжымайтын мүлік және коммуналдық шаруашылық саласында жобаларды жоспарлау, таңдау, келісу, жобалау, құрылыс және пайдалану процестерін мониторингтеу ережелерін әзірлеу және бекіту;
- ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде жұмыстар мен қызметтерді сатып алу, жобалар мен жеткізушілерді таңдау, шарттар жасау ережелерін келісілген тәртіпте әзірлеу және бекіту;
- ұлттық жобаның электрондық сатып алу платформасының жұмыс істеу ережелерін әзірлеу және бекіту;
- ұлттық жобаның электрондық сатып алу платформасының әкімшісін анықтау;
- ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде энергетика және коммуналдық инфрақұрылымның модернизациясы мен құрылыс жобаларына арналған типтік конкурс құжаттарын әзірлеу және бекіту;
- ұлттық жоба аясында қазақстандық өндірушілерден тауарларды сатып алу және офтейк-шарттар жасау ережелерін әзірлеу және бекіту;
- бірыңғай есептеу орталығының талаптары мен жұмыс тәртібін анықтау;
- сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында мемлекеттік ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібін анықтау.
Сонымен қатар жаңа редакцияда:
- коммуналдық қызметтер тізімін, бірыңғай төлем құжатына қойылатын талаптар мен коммуналдық қызмет көрсетуге арналған типтік ережелерді әзірлеу және бекіту қосылды.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
