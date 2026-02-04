#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда Әділет министрлігінің жаңа функциялары бекітілді

04.02.2026 11:39
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 31 қаңтардағы қаулысымен "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің қызметі туралы" Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді министрліктің міндеттеріне келесілер қосылды:

  • Әділет органдары қызметін автоматтандыру.

Сонымен қатар министрліктің функциялары кеңейіп, жаңа бағыттар енгізілді:

  • Әділет саласында жасанды интеллектті енгізу;
  • Орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының, мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және ревизиялық комиссиялардың нормативтік-құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу;
  • Арбитраж қызметі саласында басқару және салалық координацияны жүзеге асыру;
  • Құқық қолдану практикасын талдау және арбитраж заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
  • Петициларды қарау (өз құзыреті шеңберінде) заңмен белгіленген тәртіп пен мерзімде;
  • Коллективті құқықтарды басқару саласындағы комиссияның құрамын және ережесін бекіту, аккредитация ережелері, ұйымдарға қойылатын квалификациялық талаптар;
  • Біртұтас цифрлық платформаны басқару ережелерін бекіту және оған бірегей қолжетімділік орнату;
  • Жиналған, бөлінген және төленген сыйақылар туралы мәліметтерді цифрлық платформаға енгізу ережелері мен формаларын бекіту;
  • Тауар таңбасын немесе тауар таңбасы ретінде қолданылатын белгіді Қазақстанда кең танымал деп тану ережелерін бекіту;
  • Патенттік өкілдер қызметі жөніндегі комиссияның шешімдеріне шағымдарды қарау ережелерін бекіту;
  • Мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу және көлеңкелі экономикаға қарсы шаралар қабылдау;
  • Инвестициялық келісім жобаларына құқықтық сараптама жүргізу.

Кейбір функциялар жаңа редакцияда берілді:

  • Заң жобаларын әзірлеу және ағымдағы заң жобалық жұмыстар жоспарын жасау;
  • Құқықтық ақпараттандыруды қамтамасыз ету, нормативтік-құқықтық актілердің Мемлекеттік реестрін және біртұтас құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу;
  • Патенттік өкіл қызметін атқаруға үміткерлерді аттестациялау, патенттік өкілдер тізіліміне тіркеу және оған өзгерістер енгізу ережелерін әзірлеу және бекіту;
  • Патенттік өкілдердің қызметі жөніндегі комиссия, апелляциялық кеңес, апелляциялық комиссия және тауар таңбасын кең танымал деп тану комиссиясы туралы ережелерді әзірлеу және бекіту;
  • Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуі, мүлікке құқықтар, авторлық және байланысты құқықтар, тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары, өнім шығу жерінің атауы немесе сауда атаулары бойынша мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
  • Автор келісімінсіз жеке мақсатта шығармаларды пайдалану үшін төленетін сыйақылардың мөлшері мен ережелерін бекіту;
  • Сот сараптамасы органының штаттық кестесі мен құрылымын бірінші басшының ұсынысы бойынша келісу;
  • Нормативтік-құқықтық актілердің Мемлекеттік реестрін, Эталондық бақылау банкін жүргізу ережелерін бекіту, сондай-ақ оған мәлімет енгізу нұсқаулығын бекіту.

Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

