Қазақстанда Әділет министрлігінің жаңа функциялары бекітілді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 31 қаңтардағы қаулысымен "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің қызметі туралы" Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Енді министрліктің міндеттеріне келесілер қосылды:
- Әділет органдары қызметін автоматтандыру.
Сонымен қатар министрліктің функциялары кеңейіп, жаңа бағыттар енгізілді:
- Әділет саласында жасанды интеллектті енгізу;
- Орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының, мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және ревизиялық комиссиялардың нормативтік-құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу;
- Арбитраж қызметі саласында басқару және салалық координацияны жүзеге асыру;
- Құқық қолдану практикасын талдау және арбитраж заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- Петициларды қарау (өз құзыреті шеңберінде) заңмен белгіленген тәртіп пен мерзімде;
- Коллективті құқықтарды басқару саласындағы комиссияның құрамын және ережесін бекіту, аккредитация ережелері, ұйымдарға қойылатын квалификациялық талаптар;
- Біртұтас цифрлық платформаны басқару ережелерін бекіту және оған бірегей қолжетімділік орнату;
- Жиналған, бөлінген және төленген сыйақылар туралы мәліметтерді цифрлық платформаға енгізу ережелері мен формаларын бекіту;
- Тауар таңбасын немесе тауар таңбасы ретінде қолданылатын белгіді Қазақстанда кең танымал деп тану ережелерін бекіту;
- Патенттік өкілдер қызметі жөніндегі комиссияның шешімдеріне шағымдарды қарау ережелерін бекіту;
- Мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу және көлеңкелі экономикаға қарсы шаралар қабылдау;
- Инвестициялық келісім жобаларына құқықтық сараптама жүргізу.
Кейбір функциялар жаңа редакцияда берілді:
- Заң жобаларын әзірлеу және ағымдағы заң жобалық жұмыстар жоспарын жасау;
- Құқықтық ақпараттандыруды қамтамасыз ету, нормативтік-құқықтық актілердің Мемлекеттік реестрін және біртұтас құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу;
- Патенттік өкіл қызметін атқаруға үміткерлерді аттестациялау, патенттік өкілдер тізіліміне тіркеу және оған өзгерістер енгізу ережелерін әзірлеу және бекіту;
- Патенттік өкілдердің қызметі жөніндегі комиссия, апелляциялық кеңес, апелляциялық комиссия және тауар таңбасын кең танымал деп тану комиссиясы туралы ережелерді әзірлеу және бекіту;
- Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуі, мүлікке құқықтар, авторлық және байланысты құқықтар, тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары, өнім шығу жерінің атауы немесе сауда атаулары бойынша мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
- Автор келісімінсіз жеке мақсатта шығармаларды пайдалану үшін төленетін сыйақылардың мөлшері мен ережелерін бекіту;
- Сот сараптамасы органының штаттық кестесі мен құрылымын бірінші басшының ұсынысы бойынша келісу;
- Нормативтік-құқықтық актілердің Мемлекеттік реестрін, Эталондық бақылау банкін жүргізу ережелерін бекіту, сондай-ақ оған мәлімет енгізу нұсқаулығын бекіту.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
