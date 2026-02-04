#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Әлем

Венецияда әйгілі карнавал басталды

Венецияда әйгілі карнавал басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 12:57 Сурет: Х/Venice_Carnival
Жуырда Венецияда 2026 жылғы әйгілі карнавал өз шымылдығын ашты. Биылғы мерекенің басты тақырыбы – "Олимп-ойынның бастауы", деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұйымдастырушылардың ресми сайтындағы мәліметке сәйкес, 2026 жылғы карнавал тек салтанатты шерулермен шектелмейді.

"Қаланың арналары мен алаңдары арқылы гондолалардағы су шеруі өтеді. Олимп құдайлары мен ежелгі дәуір атлеттерінің кейпіне енген қатысушылар су бетінде көрініс тапқан "тірі картинаның" әсерін қалыптастырады. Кешкі уақытта шоу жарық шамдарымен безендіріліп, мерекеге нағыз сиқырлы атмосфера сыйлайды",- делінген ақпаратта.

Сурет: Х/Venice_Carnival

Қонақтар үшін интерактивті көрмелер мен түрлі шеберлік сабақтары ұйымдастырылған. Атап айтқанда, келушілер:

  • шағын "олимпиадалық" ойындарға қатыса алады;
  • ортақ экспозицияның бір бөлігіне айналатын өз маскасын немесе мүсінін жасай алады;
  • цифрлық құдайлар қатысатын мифологиялық квестке кіре алады.

Сонымен қатар қала көшелерінде алдын ала жарияланбайтын күтпеген флешмобтар мен театрландырылған көріністер жиі өтеді. Бұл карнавалды тірі, әсерлі мерекеге айналдырады.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, карнавал бірнеше аптаға созылады, ал іс-шаралардың басым бөлігі ересектер мен балаларға бірдей қолжетімді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанға қарғын су қайта келуі мүмкін - бес өңір жоғары қауіп аймағында тұр
13:16, Бүгін
Қазақстанға қарғын су қайта келуі мүмкін - бес өңір жоғары қауіп аймағында тұр
3 наурыз – Дүниежүзілік жабайы табиғат күні
10:49, 03 наурыз 2023
3 наурыз – Дүниежүзілік жабайы табиғат күні
Алматылық тау сүйер қауым үшін әйгілі Фурманов шыңындағы әткеншекке қатысты жағымды жаңалық хабарланды
13:32, 16 қыркүйек 2025
Алматылық тау сүйер қауым үшін әйгілі Фурманов шыңындағы әткеншекке қатысты жағымды жаңалық хабарланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: