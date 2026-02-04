Венецияда әйгілі карнавал басталды
Ұйымдастырушылардың ресми сайтындағы мәліметке сәйкес, 2026 жылғы карнавал тек салтанатты шерулермен шектелмейді.
"Қаланың арналары мен алаңдары арқылы гондолалардағы су шеруі өтеді. Олимп құдайлары мен ежелгі дәуір атлеттерінің кейпіне енген қатысушылар су бетінде көрініс тапқан "тірі картинаның" әсерін қалыптастырады. Кешкі уақытта шоу жарық шамдарымен безендіріліп, мерекеге нағыз сиқырлы атмосфера сыйлайды",- делінген ақпаратта.
Сурет: Х/Venice_Carnival
Қонақтар үшін интерактивті көрмелер мен түрлі шеберлік сабақтары ұйымдастырылған. Атап айтқанда, келушілер:
- шағын "олимпиадалық" ойындарға қатыса алады;
- ортақ экспозицияның бір бөлігіне айналатын өз маскасын немесе мүсінін жасай алады;
- цифрлық құдайлар қатысатын мифологиялық квестке кіре алады.
🎭 Mentre il mondo guarda alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Venezia si eleva a OLYMPUS.— VeneziaSerenissima (@SerenissimaVe) February 3, 2026
Qui non è solo sport: è l’energia universale della sfida a prendere forma. Ma a Venezia, si sa, il gioco si vive sempre dietro una maschera.
Siete pronti a entrare in scena? Il meglio deve… pic.twitter.com/Sg8dtrg9EF
Сонымен қатар қала көшелерінде алдын ала жарияланбайтын күтпеген флешмобтар мен театрландырылған көріністер жиі өтеді. Бұл карнавалды тірі, әсерлі мерекеге айналдырады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, карнавал бірнеше аптаға созылады, ал іс-шаралардың басым бөлігі ересектер мен балаларға бірдей қолжетімді.