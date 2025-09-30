Ішкі істер органдарының әскери қызметшілеріне ақшалай үлесті төлеу ережелері өзгерді
Осылайша, әскери қызметшіге тиесілі және оған уақтылы төленбеген немесе қажет болғаннан аз мөлшерде төленген ақшалай үлес әскери қызметшінің оған құқығы болған барлық кезең үшін, талап қою мерзімі шегінде төленетіні нақтыланады.
Лауазымдық жалақының мөлшерін айқындау үшін жеке істерде бұрын есепке алынбаған қызмет кезеңдері расталған кезде жаңадан белгіленген мөлшерлер бойынша ақшалай үлес төленеді:
- егер әскери қызметшілерге растайтын құжаттар уақтылы ұсынылмаған жағдайда, өтілді белгілеу жөніндегі хаттамаға қол қойылған күннен бастап, өткен уақыт үшін қайта есептеместен;
- егер әскери бөлім (республикалық мемлекеттік мекеме) қызметтің уақтылы расталған кезеңін есепке алмаған жағдайда, қызметтің барлық кезеңі үшін.
Ұсынылған құжаттарды қарау және жаңадан белгіленген мөлшерлер бойынша төлемдер күнтізбелік 30 күн ішінде жүзеге асырылады.
Әскери бөлімде (республикалық мемлекеттік мекемеде) келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілердің лауазымдық айлықақысының мөлшерін айқындау үшін лауазымдық айлықақыны белгілеуге құқық беретін қызмет өтілін есептеу жөніндегі комиссиялар құрылатыны көрсетіледі.
Әскери бөлім (республикалық мемлекеттік мекеме) комиссиясының құрамына қаржы, заң, кадр бөлімшелерінің лауазымды адамдары (Кадр бөлімшесі болмаған жағдайда – жеке құрамның есебін жүргізетін адамдар) енгізіледі.
Комиссияның қызмет өтілін есептеу туралы шешімі жаңадан келген әскери қызметші лауазымға тағайындалғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде комиссия отырысының хаттамасымен ресімделеді. Комиссия отырысының хаттамасынан үзінді екі данада жасалады (бір данасы – кадр бөлімшесіне, екіншісі – қаржы бөлімшесіне).
Штатта қосарланған атауы бар лауазымдар бойынша лауазымдық жалақысы лауазымның бірінші атауы бойынша белгіленеді.
Бұл ретте ереже резервте әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілерге ақшалай төлемдер Әскери қызмет туралы Заңның 44-бабының 1-1-тармағына сәйкес жүзеге асырылатыны туралы тармақпен толықтырылды.
Ақшалай төлемдерді ай сайын әскери бөлімдер (республикалық мемлекеттік мекемелер) жүзеге асырады, онда әскери резервшілер әскери бөлім командирінің (бастығының) бұйрығы негізінде әскери қызметшілерге келісімшарт бойынша ақшалай үлес төлеумен бір мезгілде резервте қызмет өткеру үшін келіп түскен.
Әскери қызметшіге қолында болуына байланысты алынуы тоқтатылған сыныптық біліктілігі үшін ақшалай қаражат және үстемеақы төлеу қайта басталады:
- лауазымға тағайындалғанға – лауазымға тағайындау туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап, бұл ретте тағайындау туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап және әскери лауазым бойынша міндеттер атқаруға кіріскен күнге дейінгі кезеңде бұрын атқарған лауазымдары бойынша ақшалай үлес төленеді;
- бос әскери лауазым бойынша міндеттерді атқаруға уақытша жіберілген - әскери лауазым бойынша міндеттерді уақытша атқаруға жіберу туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап және әскери лауазым бойынша міндеттерді атқарудан босатылған күнге дейін;
- магистрантқа, докторантқа, адъюнкт пен резидент әскери дәрігерге, сондай-ақ күндізгі оқуға әскери оқу орнына қабылданған курсантқа - оқуға жіберу туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап;
- емделуге жіберілген күннен бастап, бұл ретте сыныптық біліктілігі үшін ақшалай қаражат және үстемеақы өкімдегі орнына оралған күнді қоса алғанда, ал сырқаты бойынша демалысқа кеткен адамға әскери-дәрігерлік комиссияның шешімі бойынша – демалыс аяқталған күнді қоса алғанда төленеді;
- жыл сайынғы демалыста кеміген адамға – демалысқа кеткен күннен бастап, бұл ретте ақшалай қаражат және сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы демалыс аяқталған күнді қоса алғанда төленеді.
Бұдан басқа, қағидалар тиісті ұшу әскери-есептік мамандығы лауазымында әскери қызмет өткеретін әскери қызметшіге және Авиациялық техникаға қызмет көрсету жөніндегі авиациялық жерүсті маманы лауазымында әскери қызмет өткеретін әскери қызметшіге үстемеақы нақты алынатын лауазымдық жалақыға сыныптық біліктілікті берген, арттырған, растаған, төмендеткен және сақтаған күннен бастап төленетіні туралы тармақпен толықтырылды лауазымды тұлғалардың бұйрығы негізінде, ҚР мемлекеттік авиациясының авиациялық персоналына сыныптық біліктілік беру (растау және төмендету) туралы нұсқаулықта айқындалған.
Сондай-ақ, келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшіге әскери қызметтегі жағдайының шекті жасына жеткенде, денсаулық жағдайы бойынша не әскери бөлімнің (мекеменің) Штаттары қысқаруына байланысты әскери қызметтен босатылған кезде жұмыстан шығу (біржолғы) жәрдемақысы еңбек сіңірген еңбегі бар мөлшерде төленетіні айтылады:
- 10 күнтізбелік жылдан кем – үш айлық ақшалай қаражат;
- 10-нан 15 күнтізбелік жылға дейін – төрт айлық ақшалай қаражат;
- күнтізбелік 15 жылдан 20 жылға дейін – бес айлық ақшалай қаражат;
- 20-дан 25 күнтізбелік жылға дейін – алты айлық ақшалай қаражат;
- күнтізбелік 25 жылдан 30 жылға дейін – жеті айлық ақшалай қаражат;
- күнтізбелік 30 жылдан астам – сегіз айлық ақшалай қаражат.
Келісімшарт бойынша әскери қызметке қайта кірген кезде жұмыстан шығу (біржолғы) жәрдемақының мөлшері, бұрын ҚР Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарынан әскери қызметтен не қызметтен босатылған кезде осы жұмыстан шығу жәрдемақысы төленбеген жағдайларды қоспағанда, бұрын төленген жұмыстан шығу жәрдемақысы ескеріле отырып айқындалады.
Жұмыстан шығу жәрдемақысы тиесілі және бұрын төленген жұмыстан шығу жәрдемақысы тең болған жағдайда қайта төленбейді.
ҚР орденімен немесе бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар одағымен награ қимылдарына, терроризмге қарсы немесе бітімгершілік операцияларға қатысқаны үшін наградталған әскери қызметшіге жұмыстан шығу жәрдемақысының мөлшері ақшалай қамтудың екі жалақысына ұлғаяды.
Әскери қызметшіге жұмыстан шығу жәрдемақысын әскери бөлім (республикалық мемлекеттік мекеме) жұмыстан шығарылатынмен түпкілікті есеп айырысу және оған жұмыстан босату туралы құжаттарды тапсыру кезінде төлейді.
Жұмыстан шығу жәрдемақысының мөлшерін есептеу үшін еңбек сіңірген жылдары әскери бөлімнің (республикалық мемлекеттік мекеменің) кадр бөлімшесі берген анықтама негізінде айқындалады.
Сондай – ақ, ереже жаңа параграфпен толықтырылды – "әскери қызметшіге (мерзімді әскери қызметтің әскери қызметшісін, әскери оқу орнының курсанты мен кадетін, әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттілі, резервте әскери қызмет өткеретін әскери қызметшіні қоспағанда) далалық төлемдер".
Мәселен, әскери қызметшіге (мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшіні, әскери оқу орнының курсанты мен кадетін, әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті, резервте әскери қызмет өткеретін әскери қызметшіні қоспағанда) далалық төлемдер далалық шығыстарда болғаны үшін іссапар шығыстарын төлемей тәулігіне 1,2 еселенген АЕК мөлшерінде жүзеге асырылады (арнайы шығыстарды қоспағанда). тұрақты тұрғылықты жерінен тыс орналасқан жеріне, теңізге шығуына, кеме жаттығуларына немесе жорықтарына қатысуына қарамастан.
Далалық төлемдер Әскери бөлім (республикалық мемлекеттік мекеме) командирінің (бастығының) далалық шығуды жүргізуге арналған бұйрығы негізінде төленеді. Бұл ретте төлем далалық шығу аяқталғаннан және әскери қызметші әскери қызмет орнына оралғаннан кейін 7 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Бұйрықта далада шығу кезеңі, әскери атағы, тегі, аты, әкесінің аты және атқаратын лауазымы көрсетілген әскери қызметшілердің тізімі көрсетіледі.