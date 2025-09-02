Әскери қызметшілерге төлем жасау ережелері өзгерді
Құжат келесі тармақтармен толықтырылды:
Әскери қызметшілерге (мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді, әскери оқу орындарының курсанттары мен кадеттерін, әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттілерді, резервте әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілерді қоспағанда) "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 44-бабының 9-тармағына сәйкес далалық төлемдер жүзеге асырылады.
Далалық төлемдерді әскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) бұйрығы негізінде ағымдағы ай үшін ақшалай үлесті төлеумен бір уақытта өткен ай үшін әскери қызметші қызмет өткеретін әскери бөлім (мекеме) төлейді.
Далалық төлемдер:
- егер ол туралы әскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) бұйрығында көрсетілген қызметтік міндетті орындау тұрақты орналасу пунктінен немесе тұрғылықты жерінен тыс жерде үздіксіз болуды талап етпесе, тұрақты орналасу пунктіне немесе тұрғылықты жеріне күн сайын қайтып оралуға мүмкіндігі бар;
- жауынгерлік даярлық бойынша міндеттерді пысықтау үшін әскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) бұйрығынсыз бір тәуліктен артық мерзімге оқу-жаттығу орталықтарына, полигондарға, қосалқы әуеайлақтарға шығарылған әскери бөлімдер мен бөлімшелер;
- арнайы далалық жұмыстар уақыты үшін;
- әскери бөлім командирінің (мекеме бастығының) бұйрығына далалық шығуға оны өткізу кезеңінде тартылатын бөлімше құрамына енгізілмеген әскери бөлімнің (кәсіптік білім беретін әскери білім беру мекемесінің) тұрақты орналасу пунктінен тыс орналасқан оқу-жаттығу орталықтарында, кәсіптік білім беретін әскери оқу орындарының оқу әскери бөлімдерінде, лагерьлерде, полигондарда, қосалқы әуеайлақтарда штаттық әскери лауазымдарды атқаратын әскери қызметшілерге төленбейді.
Сондай-ақ, құжатта көрсетілгендей, әскери қызметте болудың шекті жасына толғаннан кейін, денсаулық жағдайы бойынша немесе штаттарды қысқартуға байланысты әскери қызметтен шығарылған, әскери қызметінің жалпы ұзақтығы жиырма бес және одан көп жыл болатын азаматтардың, сондай-ақ әскери қызметтің жалпы ұзақтығына қарамастан, жауынгерлік іс-қимылдарға және терроризмге қарсы операцияларға қатысушылардың мәйітін тасымалдауға дайындаумен, мәйітін тасымалдаумен, жерлеумен, құлпытасын жасаумен және орнатумен байланысты шығыстар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерлерде жүзеге асырылады.
Әскери қызметтен шығарылған азаматтардың мәйітін тасымалдауға дайындаумен, мәйітті тасымалдаумен, жерлеумен, құлпытасын жасаумен және орнатумен байланысты шығыстарды төлеуді қайтыс болған адамның қайтыс болуы туралы куәлік берілген орын бойынша қорғаныс істері жөніндегі департаменттер жүргізеді.
Ақтайтын негіздер бойынша оған қатысты қылмыстық қудалау (қылмыстық іс) тоқтатылған немесе сот ақтау үкімін шығарған жағдайда әскери қызметшіге ақшалай үлес Қағидалардың 26-1-тармағына сәйкес төленген соманы алып тастап, командирдің өкімінде мәжбүрлі болған уақыты үшін төленеді.
Бұйрық 9 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап туындаған қатынастарға қолданылады.