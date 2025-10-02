#Қазақстан
Құқық

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың үлгілік нысаны өзгертілді

02.10.2025 14:29
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 26 қыркүйектегі бұйрығымен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың үлгілік нысанына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, 2026 жылдың 2 қаңтарынан бастап:

  • Үлескер төлемді қолма-қол ақшасыз тәртіппен, оның ішінде қолма-қол ақша енгізу арқылы Уәкілетті компанияның банк шотына сәйкес мөлшерде және тәртіппен жүзеге асырады және заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген көппәтерлі тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үйлер кешенін пайдалануға қабылдау актісі болған кезде үлесті қабылдайды. 

Уәкілетті компания заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген көппәтерлі тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үйлер кешенін пайдалануға қабылдау актісін алғанға дейін шарт жасалатыны көрсетіледі.

Құрылысты ұйымдастыру тәсіліне байланысты уәкілетті компания мен үлескердің шарт жасасуы үшін мынадай негіздердің бірі негіз болып табылады:

  • облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органының рұқсаты;
  • тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторына кепілдік беру туралы шарт.

Үлескер үлестік қатысу ретінде төлемді қолма-қол ақшасыз тәртіппен, оның ішінде тұрғын/тұрғын емес үй-жайдың жалпы алаңының 1 шаршы метрінің құнын негізге ала отырып немесе тұрақ орны есебінен уәкілетті компанияның банк шотына қолма-қол ақша енгізу жолымен жүзеге асырады деп көзделеді.

Тараптар пайдалануға бергеннен кейін тұрғын/тұрғын емес үй-жайдың нақты ауданы өзгерген кезде, егер шартта өзгеше белгіленбесе, техникалық паспортты тіркеген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде нақты алаң бойынша айырма төленеді.

Бір шаршы метрдің құны тіркелген және ұлғайтуға жатпайтыны көрсетіледі.

Бұйрық 2025 жылғы 12 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
