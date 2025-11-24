Тұрғын үй көмегін көрсету: қағидаға өзгерістер енгізілді
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 19 қарашада индустрия және құрылыс министрінің бұйрығымен тұрғын үй көмегін көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тұрғын үй көмегінің мөлшерін есептеу қызмет көрсетуші ұйыммен келесі нормалар шегінде жүргізілетіні нақты көрсетілді:
- пәтерде тұратын тұтынушылар үшін газбен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтің тұтыну нормасы — адам басына тәулігіне 15 текше метрден аспайды;
- жеке тұрғын үйлер үшін газбен жабдықтау қызметінің тұрғын үйді жылытуға арналған тұтыну нормасы — шаршы метрге 15 текше метрден аспайды (жаңадан енгізілді);
- жылумен жабдықтау қызметінің есептегіш құралдары бар тұтынушылар үшін тұтыну нормасы — айына бір шаршы метрге 0,025 гигакалориядан аспайды;
- есептегіш құралдары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау қызметінің бір шаршы метрге арналған тұтыну нормалары — облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімдіктерімен "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" заңның 27-бабы 34-тармағына сәйкес бекітіледі (жаңадан енгізілді).
Есептеу барысында сондай-ақ келесі нормалар ескеріледі:
- табиғи монополиялар саласын реттейтін өңірлік уәкілетті орган белгілеген электрмен жабдықтау қызметін тұтыну нормалары;
- суық су — адам басына 4 текше метрден аспайды;
- ыстық су — адам басына 2 текше метрден аспайды;
- қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және шығару (қоқыс шығару) — адам басына 650 теңгеден аспайды;
- лифттерді қызмет көрсету ақысы — пәтерге 1300 теңгеден аспайды;
- байланыс қызметтері бойынша телефонның абоненттік төлемінің өсуі — абонентке 1399 теңгеден аспайды;
- кондоминиум объектісін басқару және оның ортақ мүлкін күтіп-ұстау, соның ішінде ортақ мүлікті күрделі жөндеу шығындары — шаршы метріне 60 теңгеден аспайды;
- мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жалдау ақысы — шаршы метріне 120 теңгеден аспайды;
- бір адамға шаққандағы тұрғын үйдің норма көлемі — 18 шаршы метр, бірақ нақты тұрып жатқан аумақтан аспайды; жалғыз тұратын азамат үшін — 30 шаршы метрден аспайды.
Бұйрық 2025 жылғы 2 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript