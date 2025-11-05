#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Мемлекеттік қордан тұрғын үй беру ережелеріне өзгерістер енгізілді

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 16:19 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 қазанда Өнеркәсіп және құрылыс министрінің бұйрығымен тұрғын үйге мұқтаж адамдарды есепке қою және мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, уәкілетті орган ақпараттық жүйелер арқылы мынадай мәліметтерді алады:

  • өтініш беруші мен бірге тұратын отбасы мүшелерінің тұрғылықты жері бойынша тіркеу мекенжайы туралы;
  • өтініш беруші мен бірге тұратын отбасы мүшелерінің соңғы бес жылда Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан меншігінде тұрғын үйінің бар-жоғы туралы;
  • өтініш беруші мен бірге тұратын отбасы мүшелерінің соңғы бес жылда осы елді мекенде мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорынан меншігінде тұрғын үйінің бар-жоғы туралы.

Мемлекеттік мекеменің немесе мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке қоюдан бас тартуға келесі жағдайлар негіз бола алады:

  • егер өтініш беруші соңғы бес жылда осы елді мекенде меншігінде тұрғын үйі болған болса;
  • егер соңғы бес жылда Қазақстан аумағында мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаждар есебіне қою кезінде меншігінде тұрғын үйі болған болса;
  • егер өтініш беруші немесе оның отбасы мүшелері мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе жергілікті атқарушы орган жалдаған жеке тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пайдалануға алған болса;
  • егер ұсынылған құжаттарда немесе мәліметтерде жалған ақпарат болса;
  • егер олар бұрын мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алып, оны жекешелендірген болса;
  • егер олар Ұлттық банк бекіткен ипотекалық бағдарлама, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламалары немесе Үкімет бекіткен саланы (саланы дамыту тұжырымдамасы) іске асыру аясында ипотекалық тұрғын үй несиесі арқылы тұрғын үй сатып алған болса.

Қағидалар Парламент депутаттарына, Конституциялық сот және Жоғарғы сот, сондай-ақ жергілікті және басқа да соттардың судьяларына тұрғын үй беру және пайдалану тәртібі мен шарттары тиісті конституциялық заңдарда айқындалатыны туралы тармақпен толықтырылды.

Сонымен қатар, мемлекеттік мекеме немесе мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру кезінде өтініш беруші мен бірге тұратын отбасы мүшелерінің соңғы бес жылда меншігінде тұрғын үйі болған жағдайда тұрғын үй беруден бас тартылады.

Бұйрық 2025 жылғы 15 қарашадан бастап күшіне енеді.

