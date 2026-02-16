Авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, борттық дәрі қобдишалары Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен, қайталама (тұтынушы) қаптамасындағы пайдалану бойынша нұсқаулығы алынбастан жинақталуға тиіс.
Жұқпалы немесе паразиттік аурулардың белгілері бар жолаушы анықталған кездегі кабиналық экипаждың іс-әрекетінің тәртібі:
- ішкі байланыс арналары арқылы (ұшқыштар кабинасына кірмей) бұл туралы әуе кемесінің командиріне хабарлау;
- әуе кемесінің командирі аға бортсеріктен хабарлама алғаннан кейін:
- межелі әуежайдың әуе қозғалысын басқару қызметінің диспетчеріне межелі әуежайдың санитариялық-карантиндік бақылауының лауазымды тұлғаларына ақпарат беру үшін бортта жұқпалы немесе паразиттік ауру белгілері бар жолаушының (жолаушылардың) анықталғаны туралы хабарлайды;
- межелі әуежайдың талаптарын орындайды;
- әуе кемесінің бортындағы жолаушылардың сервисін шектеу; жолаушыларға әуе кемесі бойынша тек бортсеріктердің келісімі бойынша ғана жүріп-тұру;
- жұқпалы немесе паразиттік ауру белгілері бар жолаушының қасындағы экипаж мүшелері мен жолаушыларға медициналық маскалар кию (егер инфекцияның аэрогендік берілу жолына күдік болса);
- алғашқы көмек жиынтығын және әмбебап профилактикалық жиынтығын пайдалана отырып, алғашқы санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;
- науқасқа күтім жасау үшін алғашқы көмек көрсететін және алғашқы санитарлық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралар жүргізетін бортсерікті (бұрын жұқпалы немесе паразиттік ауру белгілері бар жолаушыға қызмет көрсеткен бортсеріктердің ішінен) тағайындау және басқа жолаушыларға қызмет көрсетуден босату;
- жолаушылар мен экипаж мүшелерінің денсаулық жағдайын бақылауды ұйымдастыру, ұшу барысында жұқпалы немесе паразиттік ауру белгілері бар жолаушының денсаулық жағдайы туралы әуе кемесінің командирін хабардар ету;
- тағайындалған бортсерікпен қалған жолаушылардан инфекциялық немесе паразиттік ауру белгілері бар жолаушыны ажырату жөнінде шаралар қабылдау (бос, оқшауланған жерге отырғызу; орындықты қалың материалмен немесе басқа қолжетімді құралдармен қоршау; крафт-пакеттермен қамтамасыз ету);
- дәретхананы науқас әр барғаннан кейін, сондай-ақ дезинфекциялау құралын қолдана отырып, науқастың болған жерлерді дезинфекциялауды ұйымдастыру;
- жолаушыларға эпидемиологиялық тергеп-тексеруді және профилактикалық іс-шараларды одан әрі жүргізу үшін қажетті мәліметтерді толтыру бойынша сауалнамалар беруді ұйымдастыру;
- жолаушының орын нөмірлерін көрсете отырып орналасқан жерінің картасын (сызбасын) толтыруды ұйымдастыру;
- науқасқа күтім жасау үшін тағайындалған бортсерік науқас туралы ақпаратты тағайындалған әуежайдың санитарлық-карантиндік бақылауының лауазымды тұлғаларына беру үшін мәліметтер жинайды;
- межелі әуежайға келгеннен кейін науқас жолаушының қол жүгі әуе кемесінен жолаушымен бірге шығарылғанына көз жеткізу қажет.
Сондай-ақ, санитарлық-карантиндік аймақта орналасқан медициналық пунктте келесі дәрі-дәрмектер болуы керек делінген:
- Ас қорыту жолдары мен зат алмасу ауруларын емдеуге арналған препараттар
- Қышқылдықтың бұзылуымен байланысты ауруларды емдеуге арналған препараттар
- Функционалдық асқазан-ішек бұзылыстарын емдеуге арналған препараттар
- Бауыр және өт шығару жолдарының ауруларын емдеуге арналған препараттар
- Іш қатуды емдеуге арналған препараттар (Іш жүргізетін препараттар)
- Ішек адсорбенттері
- Қан мен қан түзілу ағзаларына әсер ететін препараттар
- Гепаринді қоспағанда тромбоциттер агрегациясының тежегіштері
- Қан алмастырғыштар және перфузиялық ерітінділер
- Жүрек-тамыр жүйесі ауруларын емдеуге арналған препараттар
- Кардиологиялық препараттар
- Бета-адреноблокаторлар, комбинациядағы бета-адреноблокаторлар
- Ангиотензин-түрлендіретін фермент тежегіштері
- Дерматологияда қолданылатын препараттар
- Сыртқы қолдануға арналған препараттар
- Жүйелі әсер ететін гормональді препараттар (жыныс гормондарын және инсулиндерді қоспағанда)
- Жүйелі қолдануға арналған кортикостероидтар
- Сүйек-бұлшықет жүйесінің ауруларын емдеуге арналған препараттар
- Қабынуға қарсы және ревматизмге қарсы препараттар, стероид емес
- Сүйек-бұлшықет жүйесінің аурулары кезінде жергілікті қолдануға арналған препараттар
- Жүйке жүйесінің ауруларын емдеуге арналған препараттар
- Басқа да анальгетиктер және антипиретиктер
- Тыныс алу жүйесінің ауруларын емдеуге арналған препараттар
- Деконгестанттар және жергілікті қолдануға арналған басқа да препараттар (кортикостероидтарды қоспағанда)
- Бета2-селективті адреностимуляторлар (бронх демікпесінің ұстамаларын басу үшін)
- Жүйелі әсер ететін антигистаминді препараттар
- Тыныс алу орталығының стимуляторлары
Бұйрық 2026 жылғы 22 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.