#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Құқық

Медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерді сатып алу: өзгерістер енгізілді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 14:04 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 5 қаңтардағы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен медициналық көмек көрсетудің кепілді көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерінен қызмет сатып алу ережелеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, науқастарды тіркеу науқанының қорытындысы бойынша, денсаулық сақтау басқармасының аумақты бөлуді және тіркелген халық санын көрсету туралы шешімін ескере отырып, денсаулық сақтау субъектілерін таңдау процедурасына жіберіледі:

  • Фондпен МСАК қызметтері бойынша келісім-шарты жоқ МСАК субъектілері, егер тіркелген халық саны аудандық немесе қалалық деңгейдегі заңды жеке дәрігерлік амбулаторияны ұйымдастыру үшін қажетті саннан кем болмаса;
  • Фондпен МСАК қызметтері бойынша келісім-шарты бар МСАК субъектілері, егер тіркелген халық саны екі жалпы тәжірибелік/отбасылық дәрігер учаскесіне тең немесе одан көп (жалпы кемінде 3000 адам) болса, бірақ сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлікте (ауыл, кент) МСАК қызметін көрсететін бірден-бір субъект болмағанда;
  • Міндетті зейнетақы төлемдері, міндетті кәсіби зейнетақы төлемдері, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары және әлеуметтік аударымдары бойынша қарызы жоқ МСАК субъектілері, қарыз 6 АЕК-ден (2026 жылы 25 960 теңге) аспауы тиіс;
  • МСАК субъектілері, балансында МСАК қызметін көрсетуге қажетті медициналық құралдар бар.

Бұйрыққа сондай-ақ қосымша ретінде амбулаторлық жағдайда консультациялық-диагностикалық қызметтер (КДУ) бойынша қаражатты бірлесіп пайдалану туралы тармақ енгізілді:

Тіркелген халық саны 20 000–30 000 адам болса, келісім-шартқа сәйкес МСАК субъектілеріне бөлінген КДУ қаражаты:

  • Аудандық деңгейде – КДУ сомасының 60%-ына дейін
  • Қалалық деңгейде – КДУ сомасының 50%-ына дейін

Тіркелген халық саны 30 000 және одан көп болса, келісім-шартқа сәйкес МСАК субъектілеріне бөлінген КДУ қаражаты:

  • Аудандық деңгейде – КДУ сомасының 50%-ына дейін
  • Қалалық деңгейде – КДУ сомасының 40%-ына дейін

Бірлесіп пайдалану шегінің сақталуын бағалау қаржы жылының қорытындысы бойынша, келісім-шартқа сәйкес жылдық КДУ сомасы бойынша жүргізіледі.

Бұйрық 2026 жылғы 25 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өрт қауіпсіздігі ережелері: өзгерістер енгізілді
16:50, Бүгін
Өрт қауіпсіздігі ережелері: өзгерістер енгізілді
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерді сатып алу мониторингі жаңа тәсілмен жүргізілетін болады
14:04, 09 желтоқсан 2024
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерді сатып алу мониторингі жаңа тәсілмен жүргізілетін болады
ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсету кепілдіктерінің бағдарламасы қабылданды
13:05, 16 қазан 2025
ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсету кепілдіктерінің бағдарламасы қабылданды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: