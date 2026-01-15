Медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерді сатып алу: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, науқастарды тіркеу науқанының қорытындысы бойынша, денсаулық сақтау басқармасының аумақты бөлуді және тіркелген халық санын көрсету туралы шешімін ескере отырып, денсаулық сақтау субъектілерін таңдау процедурасына жіберіледі:
- Фондпен МСАК қызметтері бойынша келісім-шарты жоқ МСАК субъектілері, егер тіркелген халық саны аудандық немесе қалалық деңгейдегі заңды жеке дәрігерлік амбулаторияны ұйымдастыру үшін қажетті саннан кем болмаса;
- Фондпен МСАК қызметтері бойынша келісім-шарты бар МСАК субъектілері, егер тіркелген халық саны екі жалпы тәжірибелік/отбасылық дәрігер учаскесіне тең немесе одан көп (жалпы кемінде 3000 адам) болса, бірақ сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлікте (ауыл, кент) МСАК қызметін көрсететін бірден-бір субъект болмағанда;
- Міндетті зейнетақы төлемдері, міндетті кәсіби зейнетақы төлемдері, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары және әлеуметтік аударымдары бойынша қарызы жоқ МСАК субъектілері, қарыз 6 АЕК-ден (2026 жылы 25 960 теңге) аспауы тиіс;
- МСАК субъектілері, балансында МСАК қызметін көрсетуге қажетті медициналық құралдар бар.
Бұйрыққа сондай-ақ қосымша ретінде амбулаторлық жағдайда консультациялық-диагностикалық қызметтер (КДУ) бойынша қаражатты бірлесіп пайдалану туралы тармақ енгізілді:
Тіркелген халық саны 20 000–30 000 адам болса, келісім-шартқа сәйкес МСАК субъектілеріне бөлінген КДУ қаражаты:
- Аудандық деңгейде – КДУ сомасының 60%-ына дейін
- Қалалық деңгейде – КДУ сомасының 50%-ына дейін
Тіркелген халық саны 30 000 және одан көп болса, келісім-шартқа сәйкес МСАК субъектілеріне бөлінген КДУ қаражаты:
- Аудандық деңгейде – КДУ сомасының 50%-ына дейін
- Қалалық деңгейде – КДУ сомасының 40%-ына дейін
Бірлесіп пайдалану шегінің сақталуын бағалау қаржы жылының қорытындысы бойынша, келісім-шартқа сәйкес жылдық КДУ сомасы бойынша жүргізіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 25 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.