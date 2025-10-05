БҚО-да тонау және ақша бопсалауға қатысы бар күдікті қамауға алынды
Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Атырау облысы тұрғынының БҚО тұрғынына қатысты қылмыс жасағанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұрын сотты болған күдіктінің құрығына бойжеткен түскен.
"2025 жылдың жаз айларында күдікті жәбірленушінің пәтерінде болған кезде, оны қорқытып iPhone 15 телефонын иемденген. Одан соң қызды сол телефонды ломбардқа тапсыруға мәжбүрлеген. Барлық әрекет күдіктінің бақылауымен жүргізілген. 500 мың теңге көлемінде ақша алған соң, күдікті оқиға орнынан қашып кеткен. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды". БҚО ПД-ның баспасөз қызметі
Бұған дейін Ақмолада баспана сатып алғысы келген әйел алаяқтың құрығына түсіп, қомақты ақшасынан айырылғанын жазғанбыз.
