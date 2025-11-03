#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Оқиғалар

Түркістан облысында тұрғыннан тіркелмеген қару тәркіленді

Түркістан облысы ПД ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында атыс қаруы мен оқ-дәрілерді заңсыз сақтады деген күдікпен Сауран ауданының тұрғынын ұстады., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 13:24 Сурет: ҚР ІІМ
Түркістан облысы ПД ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында атыс қаруы мен оқ-дәрілерді заңсыз сақтады деген күдікпен Сауран ауданының тұрғынын ұстады.

Полицейлер оның тұрғылықты мекенжайын тінту кезінде ұсақ калибрлі мылтық карабині мен оқ-дәрілерді тапты.

Тәркіленген атыс қаруы тіркелмеген болып шықты. Қару заңсыз сақтау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Барлық жағдайларды анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жалғасып жатыр.

Полиция қаруды тиісті құжаттарсыз сақтау және алып жүру құқық бұзушылыққа жататынын және бұл бойынша қатаң жауапкершілік қарастырылғанын еске салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында тұрғыннан қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленді
13:15, 30 желтоқсан 2022
Түркістан облысында тұрғыннан қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленді
Түркістан облысының тұрғындарынан тіркелмеген қару мен есірткі тәркіленді
12:30, 20 маусым 2023
Түркістан облысының тұрғындарынан тіркелмеген қару мен есірткі тәркіленді
Түркістан облысының полицейлері тұрғыннан қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіледі
13:35, 28 қараша 2023
Түркістан облысының полицейлері тұрғыннан қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: