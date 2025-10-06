Банктерден салық салынатын табысты айқындау қағидалары бекітілді
Екінші деңгейдегі банктер жүзеге асыратын банк қызметі бойынша салық салынатын кіріс кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметтен алынған салық салынатын кірістен және екінші деңгейдегі банктер жүзеге асыратын өзге қызметтен алынатын салық салынатын кірістен тұрады делінген.
Шығыстарды қоспағанда, екінші деңгейдегі банктің шегерімге жатқызуға жататын шығыстарының сомасы үлестік салмақты қолдану жолымен немесе шығыстарды тікелей және жалпы шығындарға жіктеу жолымен пропорционалды әдіс бойынша екінші деңгейдегі банктің таңдауы бойынша айқындалады.
Екінші деңгейдегі банктер тікелей және жалпы шығыстарды жіктеуді салықтық есепке алу саясатындағы қызметтің ерекшелігіне қарай дербес жүзеге асырады.
Тікелей шығыстар тек кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметке, бөлінетін санатқа немесе олармен тікелей себеп-салдарлық байланысы бар екінші деңгейдегі банктер жүзеге асыратын өзге де қызметке ғана толық көлемде жатқызылады.
Кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметтен Екінші деңгейдегі банктің салық салынатын табысы (Кіші Төраға) есепке алынатын белгілі бір формула бойынша айқындалады:
- Кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметтен алынған салық салынатын кіріс немесе залал;
- Түсетін жиынтық жылдық кіріс;
- Түсетін жылдық жиынтық кірісті азайту;
- Түсетін жылдық жиынтық кірісті түзету;
- Кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметтен шегерімдер;
- Кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметке жататын шегерімдерді түзету;
- Екінші деңгейдегі банктер жүзеге асыратын өзге қызметтен алынатын салық салынатын кірісті айқындау тәртібі.
Формуланы қолдану кезінде алынған оң мән кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі банк қызметі бойынша салық салынатын табыс деп танылады.
Теріс мән кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметтен болған залал деп танылады.
Екінші деңгейдегі банктің кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу жөніндегі қызметтен (СГДпред) жиынтық жылдық табысы кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу жөніндегі қызметке жататын табыстардың мынадай түрлерін қамтиды:
сатудан түскен кірістер:
- кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызмет шеңберінде берілген кредит (қарыз) бойынша сыйақы түріндегі кіріс, оның ішінде кредиттерге (қарыздарға)қызмет көрсеткені және сүйемелдегені үшін комиссиялық кірістер;
- кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызмет шеңберінде берілген лизинг шарты бойынша мүлікті беру бойынша сыйақы түріндегі кіріс;
- кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызмет шеңберінде факторинг, форфейтинг, аккредитив, кредиттік желі, кепілдіктер, кепілгерліктер операциялары бойынша кірістер;
- кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызмет шеңберінде берілген кредит (қарыз) бойынша борышкер тағайындаған немесе таныған тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар);
- кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызмет шеңберінде берілген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс;
- кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызмет шеңберінде берілген кредит (қарыз) бойынша оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі.
- Кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу жөніндегі қызмет шеңберінде берілген кредит (қарыз) бойынша бағамдық айырманы тікелей себеп-салдарлық байланыс бойынша кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу жөніндегі қызметке жатқызу мүмкін болмаған жағдайда, салық кезеңі ішінде алынған оң бағамдық айырма сомасының үлес салмағын қолдану жолымен теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі түріндегі қорытынды (сальдо) нәтиже бөлуге жатады.
Екінші деңгейдегі банк құрған және кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру жөніндегі қызметке жататын провизиялар (резервтер) мөлшерінің төмендеуінен түсетін кірістер.
Бірлескен қаулы мен бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.