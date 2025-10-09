Қазақстанда пойыздарды пайдалану ережелері өзгерді
Фото: Zakon.kz
Көлік министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 1 қазандағы бұйрығымен теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларына түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өзгерістермен пойыздарға жылжымалы теміржол құрамы қойылмайды деп көзделеді:
- рельстерден оны қарағанға дейін және пайдалануға жарамды деп танылғанға дейін түсуі болған;
- тасымалданатын жүктердің, сондай-ақ олардың жүк көтергіштігінен тыс тиелген немесе тиеудің техникалық шарттарын бұза отырып тиелген вагондардың сақталуын қамтамасыз етпейтін жай-күй;
- 2025 жылғы 1 қазаннан кейін қызмет мерзімін ұзарту бойынша жұмыстар орындалған жүк вагондары, қоспағанда:
- шаруашылық пойыздарға қосылатын және теміржол жолдарының құрылыстары мен құрылғыларын күтіп ұстау, қызмет көрсету, жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған арнайы теміржол жылжымалы құрамының;
- өрт сөндіру және қалпына келтіру пойыздарының вагондарының;
- тасымалдауға арналған вагон-цистерналардың: фосфор шикізатын, Ұнтақ тәрізді жүктерді, қышқылдарды, балқытылған күкіртті; мелассаны; шарап материалдарын; гептилді; амилді;сірке қышқылын; пестицидтер; алкилбензолсульфоқышқылдары; Меланж; сүт; поливинилхлорид; каплорактам; суперфосфор қышқылы; сульфанол; тағамдық май; көмірқышқыл газы;
- думпкар вагондары;
- транспортер вагондары;
- теміржол жылжымалы құрамын жаңғырту жолымен қызмет ету мерзімін ұзарту бойынша жұмыстар орындалған жүк вагондары; автомобиль тасымалдаушы вагондар (тор).
Бұйрық 2025 жылғы 18 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
