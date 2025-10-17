Әуежай қызметтеріне тарифтерді қалыптастыру ережелері өзгерді
Коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша ҚР әуежайларында техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, ҚР әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметке арналған Тариф қызметтер тізбесіне сәйкес операциялар бойынша шығындар есебін қамтиды.
Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің өлшем бірлігі болып табылады:
- жолаушыларды тасымалдайтын әуе кемелері үшін – 1 ұшатын жолаушы немесе әуе кемесінің ең жоғары ұшу салмағының 1 тоннасы;
- жүктерді және поштаны тасымалдайтын, сондай-ақ коммерциялық жүктері жоқ (техникалық қону) әуе кемелері үшін - әуе кемесінің ең жоғары ұшу салмағының 1 тоннасы.
Тарифтердің мөлшерін айқындау кезінде әуе кемесінің ең жоғары ұшу салмағы тұтас тоннаға дейін дөңгелектенеді:
- 500 килограмға дейін – кіші бағытта,
- 500 килограмм және одан жоғары - үлкен бағытта.
Әуежайлардың экономикалық негізделген тарифін есептеу мыналардан тұрады:
- тарифтің шығыс бөлігін есептеу;
- тарифтің кіріс бөлігін есептеу.
Уақытша өтемдік тарифті бекіту тәртібі де өзгерді.
Тарифтің қолданылу кезеңінде табиғи монополия субъектісі жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей уәкілетті органның ведомствосына бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті "монополист" базасы" веб-порталы арқылы электрондық нысанда ұсынатыны айтылады.
Тарифтік сметаның орындалуы туралы есепке қоса беріледі:
- тарифтік сметаның орындалмау себептерін түсіндіре отырып, оның орындалуы туралы түсіндірме жазба;
- табиғи монополия субъектісінің кірістері мен шығыстары туралы есеп;
- негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын жөндеуге бағытталған шығындар сметасын іске асыру туралы мәліметтер;
- тарифтік смета бойынша табиғи монополия субъектісінің нақты шығындарын растайтын материалдар (шарттардың, орындалған жұмыстар/тапсыру-қабылдау актілерінің, жүкқұжаттардың, шот-фактуралардың көшірмелері, баланстық және қалдық құнын, қызмет ету мерзімін, жылдық амортизацияны көрсете отырып, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің Объектілік тізбесі, есептер) ;
- көрсетілген үнемдеудің нақты пайдаланылуын және (немесе) ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруын растайтын материалдарды қоса бере отырып, шығындардың бап бойынша үнемделуін растайтын материалдар;
- табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың неғұрлым тиімді әдістері мен технологияларын енгізуі, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру жөніндегі материалдар;
- конкурстық (тендерлік) комиссиялардың хаттамалары;
- тұтынушылармен ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемдерін салыстыру актілері, төлеуге берілген шот-фактуралар, ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемдерінің тізілімдері.
Бұл ретте бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, сондай-ақ бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерге қоса берілетін есептердің, құжаттардың, ақпараттың және басқа да материалдардың толықтығын, негізділігін және дұрыстығын қамтамасыз етуді табиғи монополия субъектісі ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
Сонымен қатар, түзетулер инвестициялық бағдарламаны бекіту тәртібіне және оны өзгертуге қатысты болды.
Онда инвестициялық бағдарламаны бекіту үшін табиғи монополия субъектісі уәкілетті органның ведомствосына еркін нысанда өтініш береді.
Бұйрық 2025 жылғы 27 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.