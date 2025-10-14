Жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының тізілімі: жүргізу ережелері өзгерді
Тұжырымдама нақтыланды:
- білім беру бағдарламаларының тізілімі-жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары әзірлеген білім беру бағдарламаларының тізбесін қамтитын ғылым және жоғары білім беру саласындағы уәкілетті органның "жоғары білімнің бірыңғай платформасы" ақпараттық жүйесінің модулі.
Әкімші бағдарламаларды тізілімнен қосу немесе алып тастау жөніндегі өтінімдерді қарау үшін тұрақты жұмыс істейтін Комиссия құрады.
Комиссия құрамына әкімшінің және/немесе ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті органның кемінде 5 өкілі кіреді. Комиссия құрамын әкімші басшысы бекітеді.
Комиссия отырысы өтініш берушінің өтінімдері бойынша шешім қабылдау мақсатында қажеттілігіне қарай өткізіледі. Комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады және отырыстың хаттамасымен ресімделеді. Дауыстар тең болған кезде Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Бағдарламаларды Тізілімге енгізу төрт кезеңде жүргізіледі:
- білім беру ұйымының Тізілімге енгізу үшін өтінімді ұсынуы;
- әкімшінің өтінімді тексеруі және өтінімді өтініш берушіге пысықтауға Жолдауы (ескертулер болған кезде);
- сарапшының бағдарламаға сараптама жүргізуі және өтінімді өтініш берушіге пысықтауға Жолдауы (ескертулер болған кезде);
- бағдарламаны Тізілімге енгізу не комиссия шешімі негізінде әкімшінің өтінімді қабылдамауы.
Бағдарламаның сараптамасын сарапшы әкімшіден келіп түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүргізеді.
Бұл ретте сарапшы бағдарламаны "кәсіптік біліктілік туралы" Заңның 5-бабының 5-тармағына сәйкес бекітілген МЖМБС, ұлттық біліктілік шеңберіне және салалық біліктілік шеңберлеріне, кәсіптік стандарттарға (олар болған кезде) сәйкестігіне бағалауды жүргізеді.
Педагогикалық бағыттағы бакалавриат бағдарламалары мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкестігіне бағаланады.
"Денсаулық сақтау" саласы бойынша бағдарламалар денсаулық сақтау саласындағы білім беру деңгейлері бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға және медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігіне бағаланады.
Сондай – ақ, бағдарлама оқу нәтижелерін қалыптастыруға әсер ету коэффициенті кемінде 75% болған кезде Тізілімге енгізілетіні айтылады.
Ережелер инновациялық-білім беру консорциумын құру тәртібін реттейтін жаңа нормамен толықтырылды.
Осылайша, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін инновациялық-білім беру консорциумын құратыны және (немесе) оған кіретіні көрсетіледі.
Бірлескен бағдарламаны іске асыру үшін консорциумға қатысушылардың бірі бағдарламаны Тізілімге енгізуге өтінім береді.
Оның қалған қатысушылары консорциумның барлық қатысушылары қол қойған бірлескен қызмет туралы шарттың көшірмесін ұсынған жағдайда, тізілімге енгізілген бағдарламаға сараптамасыз өтінім беруге жол беріледі.
Тізілімге енгізілген бағдарламаны өтініш беруші оны өзектендіру (жаңарту) мақсатында кезең-кезеңімен жетілдіреді. Жаңартуға түскен бағдарламаның сараптамасын бір сарапшы жүргізеді.
Бағдарламаны әкімші сараптама жүргізбей жаңартады:
- қайталанатын пәндерді жою;
- пәнді бір циклден немесе компоненттен екіншісіне ауыстыру;
- қолда бар оқу нәтижелерін сақтай отырып, кредиттердегі Пәннің еңбек сыйымдылығы көлемінің және (немесе) оның сипаттамасының өзгеруі;
- бағдарлама пәндерінің жалпы санынан пәндердің 50% – дан азын өзгерту және (немесе) бағдарламаны оқыту нәтижелерінің жалпы санынан оқыту нәтижелерінің 50% – дан азын өзгерту;
- мәтінді техникалық түзету.
Әкімші МЖМБС, салалық біліктілік шеңбері және/немесе кәсіптік стандарттар өзгерген кезде бағдарламаны күнтізбелік бір жыл ішінде жаңарту болмаған жағдайда бағдарламаны тізілімнен алып тастайды.
Бұйрық 2025 жылғы 21 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.