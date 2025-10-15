#Қазақстан
Құқық

Ақтөбеде полицейлер өз-өзіне қол жұмсамақ болған әйелді аман алып қалды

Полицейлер, Ақтөбе, суицид, әйел, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 19:19 Сурет: polisia.kz
Ақтөбеде патрульдік полиция батальонының инспекторлары өзіне қол жұмсамақ болған әйелдің өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полцияның хабарлауынша, кезекшіге 14 қазанда ер адамнан үрейлі хабарлама келіп түскен. Ол жұбайының қоштасу хатын жазып, өз-өзіне қол салмақ болғанын айтып, көмек сұраған. Хабарды алған сәтте ол жұмыста жүрген, алайда жұбайының соңғы хабарламасын оқыған соң қатты уайымдап, дереу полицияға хабарласқан.

"Шұғыл шақырту алған патрульдік полиция батальонының инспекторлары – Темірбек Сәбит пен Танбай Орынбасарұлы бірнеше минут ішінде оқиға орнына жетті. Олар жағдайды тез бағалап, әйелдің өмірін құтқару үшін батыл шешім қабылдады. Полицейлер аулада орналасқан көше дәретханасында асылмақ болған әйелді байқап, бір сәт те кідірместен әрекет етті. Инспекторлар оны арқаннан босатып, алғашқы медициналық көмек көрсетті. Дер кезінде жасалған шешім мен кәсіби шеберліктің арқасында әйел аман қалды", делінген ІІМ хабарламасында.

Қазір ол дәрігерлердің бақылауында. Белгілі болғандай, ол – төрт баланың анасы.

"Полиция қызметкерінің ең басты міндеті – адам өмірін сақтау. Біз күн сайын түрлі жағдайларға тап боламыз, бірақ ең маңыздысы – дер кезінде көмек көрсету", — дейді Темірбек Сәбит.

Бұл оқиға - полиция қызметінің тек қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етумен шектелмейтінін, ең қиын сәтте адамға үміт пен қолдау көрсете алатынының айқын дәлелі.

Бұған дейін такси жүргізушісін видеоға түсірген алматылық блогер келіншектің басы дауға қалғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
