Такси жүргізушісін видеоға түсірген алматылық блогер келіншектің басы дауға қалды
Блогер әлеуметтік желіде сын тудырған видеоны парақшасынан жойған. Бірақ видео әртүрлі платформаларға көшіріліп, кеңінен тарап үлгерген. Көптеген желіні қолданушылар блогердің камера алдында ән салғанын құлағының мүкістігі бар адамды мазақ ету ретінде қабылдады.
"Осы дұрыс па? Блогер есту қабілеті нашар жүргізуші тізгіндеген таксиге мініп, содан контент жасауды жөн деп шешкен. Ол адам ол арада мүлдем жоқ сияқты әрекет етіп, ол туралы дауыстап айтып, оны өзінің рұқсатынсыз камераға түсіреді. Осының бәрі баланың көз алдында болады, ол шын мәнінде осындай теріс әрекетті баланың дұрыс қабылдауына үйретуде. Мұны елеусіз қалдырмауға болмайды", - деп ашуланды Threads сервисі авторларының бірі.
65 мыңға жуық жазылушысы бар алматылық блогер бұл TikTok-тың америкалық контентіндегі тренд екенін айтады:
"Иә, мен осындай видео түсірдім. Оны жариялағаннан кейін ғана қателескенімді түсініп, оны жойдым, ол үшін қатты ұялдым. Мен ешқашан белгілі бір адамдарды қорлайтын мазмұндағы видеомен бөліскен емеспін. Бұл әрекетімнің қаншалықты ақымақтық екенін де түсінемін. Мен оны жариялай салысымен, оны бірден көшіріп алғандар болған. Бұл видеода мен жүргізушіні қорлаған жоқпын. Оны қасақана ренжітейін демедім".
Сөйткен ол көпшіліктен кешірім сұрады:
"Мен әрдайым отбасылық және достық қарым-қатынастарымды әзіл формасында бөлісіп отырамын әрі соңғы видеом үшін көптен кешірім сұрағым келеді".
Алайда, құр кешіріммен қазір іс бітпейді. Желіде пікір қалдырушылар осыны оған еске салды: "интернеттен ештеңені жоя алмайсың".
Zakon.kz тілшісі аталған оқиғаға қатысты түсініктеме алу үшін қалалық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметіне жүгінді. Ведомство бұл факт бойынша полицейлер тексеру жүргізіп жатқанын атап өтті.
"Мұндай жағдайларда мүмкіндігі шектеулі жандарға құрмет көрсетіп, әдептілік таныту маңызды. Видео авторына қатысты алда осындай әрекеттерге жол бермеуге бағытталған құқықтық түсіндіру жұмыстары жүргізілетін болатын". Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі
Сонымен қатар, тәртіп сақшылары әлеуметтік желі қолданушыларын жариялаған әр нәрсеге жауапкершілікпен қарауға және қоғамдағы өзара сыйластық пенәдеп қағидаттарын есте сақтауға шақырды.
Айта кетсек, Қазақстанда заңға қарсы контент таратқаны үшін жауапкершілік енгізу жоспарланып отыр.