Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін МӘМС жарналары 2026 жылдан бастап 1%-ды құрайды
Түзетулерге сәйкес, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнайы салық режимін қолданатын жеке тұлғалардың жарналары жарналарды есептеу объектісінің 1% мөлшерінде айқындалған. Мұндай жарналарды ұстап қалуды және аударуды интернет-платформа операторы жүзеге асыратын болады.
Сондай-ақ, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалардың жарналарын есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табыс ең төменгі жалақының 20 еселенген мөлшерімен шектелетіні анықталды.
Бұдан өзге, аударымдар және (немесе) жарналар төленбеген жағдайда тұлғалар МӘМС жүйесінде осындай аударымдар және (немесе) жарналар төлеу тоқтатылған сәттен бастап 3 айдан аспайтын мерзімде медициналық көмек алатыны айқындалды.
Жарналарды үздіксіз төлеген және (немесе) олар үшін аударымдарды 60 ай ішінде төлеген тұлғалар (мемлекет жарналарды төлейтін тұлғаларды қоспағанда) аударымдарды және (немесе) жарналарды төлемеген жағдайда аударымдарды төлеу тоқтатылған сәттен бастап 6 айдан аспайтын мерзімге МӘМС жүйесінде медициналық көмек алу құқығын сақтайды. Бұл ретте, аталған адамдар төленбеген кезең үшін Қорға жарналар төлеуден босатылмайды.
Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесіндегі деректердің негізінде қорға жарналар төлеуден босатылған адамдардың МӘМС жүйесінде медициналық көмекке жүгінген күні келіп түсетін айдан кейінгі айдың екі жұмыс күні ішінде ай сайын олардың бастапқы медициналық көмек ұйымына тіркелген жері бойынша- санитарлық көмек, осындай адамдардың санына қажеттілікті қалыптастырады.
Қорға жарналар төлеуден босатылған адамдар үшін МӘМС-ке республикалық бюджеттен мемлекет жарналары түріндегі бюджет қаражатына қажеттілік туралы өтінімді Мемлекеттік корпорация ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйесінен деректер алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ай сайын жібереді.
Субсидияланатын жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған немесе жұмыс берушіде жұмыс орнында кәсіптік оқуға жіберілген адамдарды қоспағанда, жұмыссыз ретінде тіркелген немесе жұмыс берушіде жұмыс орнында кәсіптік оқытуға жіберілген адамдар үшін МӘМС-ке мемлекеттің жергілікті бюджеттен жарналары түріндегі бюджет қаражатына қажеттілік туралы өтінімді Мемлекеттік корпорация деректерді алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйесінен ай сайын жергілікті атқарушы органдарға жібереді.
Уәкілетті орган өтінім негізінде ағымдағы айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде жарналарды төлеуден босатылған адамдардың санаттары бөлінісінде төлем тапсырмаларымен қордың шотына есепті кезеңдегі төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарында көзделген сомалар шегінде ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.
Уәкілетті орган ақша қаражатын аударғаннан кейін жарналарды төлеуден босатылған адамдардың санаттары мен санын көрсете отырып, Қорға ақпарат жібереді.
Жергілікті атқарушы органдар өтінім негізінде ағымдағы айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде төлем тапсырмасында жарналарды төлеуден босатылған адамдардың санаты мен санын көрсете отырып, есепті кезеңдегі төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларында көзделген сомалар шегінде Қордың шотына төлем тапсырмаларымен ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.
Сондай ақ ережелерге жаңа норма қосылды:
Соңғы үш ай ішінде міндетті зейнетақы жарналарын аудармайтын және әлеуметтік әл-ауқаттың дағдарыстық немесе шұғыл деңгейлеріне жататын жұмыс істемейтін адамдар үшін МӘМС-ке мемлекеттің жергілікті бюджеттен жарналары түріндегі бюджет қаражатына қажеттілік туралы өтінімдерді қор қажеттілік қалыптасқан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ай сайын жергілікті атқарушы органдарға жібереді.
Жергілікті атқарушы органдар қажеттілік туралы өтінімді алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде төлем тапсырмаларында жарналарды төлеуден босатылған адамдардың санаттары және жарналарды төлеуден босатылған адамдардың саны көрсетіле отырып, жарналарды төлеуден босатылған адамдардың санаттары бөлінісінде төлем тапсырмаларымен қордың шотына есепті кезеңдегі төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларында көзделген сомалар шегінде ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.
Медициналық қызметтерді тұтынушы адамдар санаттарының бірінен шығып қалған жағдайда, оның МӘМС жарналарын төлеуші ретінде МӘМС жарналарын төлеу жөніндегі міндеті туындайды. Бұл ретте жергілікті атқарушы органдар осындай тұлға үшін МӘМС жарналарын ағымдағы күнтізбелік жылдың соңына дейін ай сайын заңнамада белгіленген мөлшерде төлеуге міндетті.
Есепті кезеңдегі қаржыландыру жоспары бойынша бюджет қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, нақты қажеттілікке сәйкес жарналарды төлеуден босатылған адамдар үшін мемлекеттің МӘМС жарналарына ақшалай қаражаттың жетіспейтін сомасын аудару уәкілетті органның, жергілікті атқарушы органдардың төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына енгізілген өзгерістер ескеріле отырып, ағымдағы айдың 25-күніне дейін жүзеге асырылатыны анықталды.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.