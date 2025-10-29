#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Құқық

Балықты көшіру және өсіру бойынша мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары бекітілді

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 12:26 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрінің 2025 жылғы 22 қазандағы бұйрығымен "балықтар мен басқа да су жануарларын интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру өндірісіне рұқсат беру" мемлекеттік қызмет көрсету Ережесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері Қағидаларға сәйкес жеке және заңды тұлғаларға көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет үш жұмыс күні ішінде "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы тегін көрсетіледі.

Ол үшін келесі құжаттарды ұсыну қажет:

  • электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында балықтарды және басқа да су жануарларын интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргізуге рұқсат беру туралы өтініш;
  • жануарлар дүниесін пайдалануға биологиялық негіздеменің электрондық көшірмесі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы, жеке басты куәландыратын құжаттар туралы, дара кәсіпкерді тіркеу туралы не дара кәсіпкер ретінде қызметін бастау туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

Мемлекеттік қызметтен келесі негіздер бойынша бас тарта алады:

  • көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың немесе олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау;
  • көрсетілетін қызметті алушының немесе мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
  • мемлекеттік қызметті көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге көрсетілетін қызметті алушының келісімінің болмауы.

Қағидалар сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібін белгілейді.

Бұйрық 2025 жылғы 29 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

