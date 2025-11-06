"Кілтті тапсыру" бойынша құрылыс: шарттарды қолдану талаптары айқындалды
Ережелерге жаңа ұғымдар қосылды:
- "кілтпен" құрылыс туралы шарт - объектіні салу және оны пайдалануға беру жөніндегі жобалау, іздестіру, құрылыс-монтаждау (кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, реставрациялау, күрделі жөндеу) және басқа да жұмыстарды орындауды, сондай-ақ көрсетілген жұмыстарға ілеспе тауарларды жеткізуді қамтитын кешенді жұмыстар нысанасы болып табылатын шарт жобалар мен техникалық қадағалау қызметтеріне ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді қоспағанда, қызметтер көрсету;
- құрылыстың есептік құны "кілтпен" – ҚР заңнамасына сәйкес конкурстық рәсімдерді өткізу және "кілтпен" құрылыс туралы шарттар жасасу үшін жобалау алдындағы кезеңде айқындалатын құрылыс жобасын іске асыру құны. "Кілтпен" құрылыстың есептік құны ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының ұлғайтылған көрсеткіштерін объектілердің қуат көрсеткішінің өлшем бірлігіне, желілік құрылыстың ұзақтығына және ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа да техникалық сипаттамаларды пайдалана отырып айқындалады. Қажет болған жағдайда ғимараттардың (құрылыстардың) конструктивтік элементтері мен жұмыс түрлерінің (кешендерінің) құнының ірілендірілген көрсеткіштері (оның ішінде ұқсас объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде құнның ірілендірілген көрсеткіштері) қолданылады.
Сондай-ақ, ережелер жаңа тараумен толықтырылды, ол "кілтпен" құрылыс шарттарын қолдану шарттары мен механизмін анықтайды.
Атап айтқанда, "кілтпен" құрылыс шарты техникалық жағынан күрделі ғимараттар мен құрылыстардың жобаларын іске асыру кезінде қолданылатыны айтылады.
"Кілтпен" құрылыс жөніндегі шарт шеңберінде жұмыстарды жүзеге асыратын тұлға қажет болған жағдайда мердігермен іздестіру жұмыстарын жүргізуге шарт жасасады.
Кешенді құрылыс салу кезінде қолданыстағы заңға сәйкес "кілтпен" құрылыс жөніндегі шарт шеңберінде жұмыстарды жүзеге асыратын тұлғаның қала құрылысы құжаттамасын әзірлеуіне жол беріледі.
Жұмыстардың құны "кілтпен" құрылыстың есептік құны негізінде айқындалады.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы" кілтпен " құрылыс жөніндегі шарт шеңберінде жұмыстарға ақы төлеу жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі.
Бұл ретте құрылыстың есептік құны бойынша айқындалған құрылыс құнын ұлғайтуға жол берілмейді.
"Кілтпен" құрылыс туралы шарттың ерекшелігі қаржыландыру, жоспарлау, іздестіру, негіздемелер, жобалау, Құрылыс және оған ілеспе қызметтер, басқару, пайдалану, қызмет көрсету, Тараптардың бірінің балансына беру жөніндегі талаптарды қамту мүмкіндігінде көрсетілген кешенді сипат болып табылады.
Тапсырыс беруші мен мердігердің өзара іс-қимылы, олардың "кілтпен" құрылыс жөніндегі Шартты іске асыру шеңберіндегі міндеттері мен тәуекелдері шартта белгіленеді.
Тапсырыс беруші "кілтпен" құрылыс туралы шарт бойынша жұмыстарды жүзеге асыру кезінде инжинирингтік қызметтерді техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғаны және қажет болған жағдайда жобаны басқарушыны шарттық негізде тартады.
"Кілтпен" құрылыс жөніндегі шарттың негізгі талаптарына мыналар жатады:
- Тапсырыс берушінің және мердігердің міндеттері;
- орындалу мерзімі;
- құны;
- тәуекелдер мен жауапкершілік;
- сапаны бақылау және қауіпсіздік;келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар;
- құжаттама және есептілік;
- объектіні тестілеу және тапсыру;
- дауларды реттеу;
- форс-мажор;
- кепілдіктер.
Бұйрық 2025 жылғы 15 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.