Жануарлар мен құстарды аулау: ережелерге өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, жануарлар дүниесін пайдаланушылар мен жануарлар дүниесін пайдалануға арналған жеке және заңды тұлғалар арасындағы шарттарды тіркеуді жануарлар дүниесін пайдалану жүзеге асырылатын аңшылық алқаптардың орналасқан жері бойынша жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті органның (инспекцияның) аумақтық бөлімшелері жүргізетіні нақтыланады.
Егер жануарлар дүниесін пайдалануға арналған шартты тіркеу белгіленген мерзімде жүргізілмесе, жануарлар дүниесін пайдаланушы уәкілетті органға жазбаша түрде шағым жібере алады.
Қабылданған шағым есепке алу және шағымдар журналында тіркеледі және тыңдау тәртібін көздей отырып, ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 13-тарауында белгіленген мерзімдерде қаралады.
Шағымды қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша түрде хабарланады.
Уәкілетті органның шешімімен келіспеген жағдайда Пайдаланушы осы шешімге жоғары тұрған органда немесе сотта шағымдана алады.
Бұйрық 2025 жылғы 25 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.