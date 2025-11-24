#Халық заңгері
Құқық

ТЖМ мен ІІМ мереке қарсаңында ауқымды профилактикалық акцияларды іске қосуда

Полиция, ТЖМ, ІІМ, профилактикалық шара, Газбаллон, Пиротехника, Қауіпсіз Жаңа жыл, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 20:07 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстанда Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) мен Ішкі істер министрлігі (ІІМ) жаңа жылдық мереке қарсаңында ауқымды профилактикалық акцияларды іске қосуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап үш ірі акция іске қосылады: "Газбаллон", "Қауіпсіз Жаңа жыл" және "Пиротехника".

"Газбаллон" акциясы газбаллон жабдығын пайдаланумен байланысты бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған. Акция аясында автожолдар мен паркингтерде рейдтер жүргізу, үй басқарушы ұйымдардың басшыларымен және тұрғын алаптардың тұрғындарымен кездесулер ұйымдастыру, газ құю станцияларының қызметкерлерімен профилактикалық әңгімелер өткізу көзделген.

"Қауіпсіз Жаңа жыл" акциясының іс-шаралары жаппай жаңа жылдық мерекелерде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Эвакуациялық шығуларды, өрт дабылы жүйелерін тексеруді және өрт қауіпсіздігі нормаларын сақтауды, сондай-ақ кәсіпкерлермен және мерекелік кештерді ұйымдастырушылармен кездесулерді қоса алғанда, жаппай жаңа жылдық іс-шаралар өткізілетін орындарда профилактикалық жұмыс жүргізілетін болады.

"Пиротехника" акциясы пиротехникалық бұйымдарды пайдалану кезінде өрт пен жарақаттанудың алдын алуға бағытталған. Пиротехниканы сақтау және өткізу орындары бойынша бірлескен рейдтер жоспарланған.

Бұған дейін Алматыда жолаушылар тасымалына қатысты жаппай тексеріс басталғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
