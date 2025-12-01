Гүлнәр Бажкенова екі айға үйқамаққа алынды
Сурет: Zakon.kz
ORDA басылымының бас редакторы Гүлнәр Бажкенова екі айға үйқамаққа алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тергеу сотының шешімін журналисттің адвокаты Мұрат Адам хабарлады.
Сот Гүлнәр Бажкеноваға қатысты екі ай мерзімге үйқамаққа алу түріндегі бұлтартпау шарасын тағайындаған.
Айта кетсек, ORDA басылымының бас редакторына "көрінеу жалған мәліметтерді бірнеше рет және қасақана тарату фактілері бойынша" қылмыстық іс қозғалған болатын. Алматы қалалық полиция департаменті журналисттің үстінен бірнеше арыз түскенін растады.
