Ұлттық банк сақтандыру ұйымдарының есептілікті ұсыну қағидаларын бекітті
Мәселен, ұйымдар ұсынатын есептіліктегі деректер ҚР Ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.
Есептілікті қалыптастыру үшін шетел валютасындағы активтер валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есепте көрсетіледі.
Есептілікті ұйымдар Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болып табылатын "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Веб-порталы" ақпараттық жүйесі арқылы электрондық түрде ұсынады.
Ұйым басшысының немесе есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген тұлғаның және орындаушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған есептілік электрондық форматта сақталатыны көрсетіледі.
Сақтандыру брокерін қоспағанда, ұйымдар есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен (қоса алғанда) кешіктірілмейтін мерзімде Ұлттық Банкке веб-портал арқылы актуарий жасаған сақтандыру резервтерін есептеу жөніндегі негіздеменің электрондық нысанын ұсынады.
Ұйымдар Ұлттық Банкке:
- ақша қаражаттары мен банктік салымдар туралы есеп;
- бағалы қағаздар туралы есеп;
- "кері репо" операциялары туралы есеп, репо;
- қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;
- "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп;
- "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп;
- сақтандыру сыйлықақылары мен мемлекет сыйлықақылары туралы есеп;
- сақтандыру төлемдері туралы есеп;
- ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары, сақтандыру төлемдері және мәлімделген ірі талаптар туралы есеп;
- міндеттемелер көлемі бойынша есеп;
- біріктірілген коэффициентті есептеу туралы есеп;
- қайта сақтандыру қызметі туралы есеп;
- ұлттық және шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп;
- исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- есептелген сақтандыру (қайта сақтандыру)бойынша жасалған шарттар бойынша есеп;
- сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқармаға қабылданған активтер есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;
- сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқармаға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқармаға қабылданған активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп;
- акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) инвестициялары туралы есеп;
- сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;
- баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп;
- "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп;
- шығындар туралы есеп;
- сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп;
- "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп;
- қолданыстағы зейнетақы аннуитеті және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері шарттары бойынша есеп;
- қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есеп;
- соңғы 12 айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;
- болжамды төлемдердің құны бойынша есеп;
- инфляцияға түзетусіз тізбекті баспалдақ әдісімен болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу туралы есеп;
- инфляцияға түзетілген тізбекті баспалдақ әдісімен болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резервін есептеу туралы есеп;
- Борнхуттер-Фергюсон әдісімен болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу туралы есеп;
- ҚР Сақтандыру брокерлерінің және ҚР резидент емес сақтандыру брокерлерінің филиалдарының қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;
- инвестициялық мүлік және негізгі құралдар туралы есеп;
- ҚР резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы туралы ақпарат туралы есеп;
- полистер бойынша залалдылық коэффициентін есептеу туралы есеп;
- Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп;
- ҚР өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп;
- сақтанушыларға берілген қарыздар туралы есеп;
- басшы қызметкерлерге төленген кірістер туралы есеп.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және ҚР резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары Ұлттық банкке электрондық форматта ұсынады:
- ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей нысан бойынша есептілік;
- тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей нысандар бойынша есептілік.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, ҚР резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және ҚР резиденті емес исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары Ұлттық банкке электрондық форматта ұсынады:
- ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей, нысандар бойынша есептілік;
- тоқсан сайын - нысан бойынша есеп беру:
- 1-кестенің бөлігінде-есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 жұмыс күнінен кешіктірмей;
- 2-кестенің бөлігінде-есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей;
- тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей нысандар бойынша есептілік.
- жыл сайын, есепті жылдан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей нысандар бойынша есептілік;
- жыл сайын, қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 күн ішінде нысан бойынша есептілік.
ҚР резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және ҚР резиденті емес исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары есептілікке қосымша жартыжылдық бойынша, есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей нысан бойынша есептілікті ұсынатыны көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының резиденті емес исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары нысан бойынша есептілікті ұсынбайды.
ҚР резиденті емес ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары Қағидалардың 10-тармағында көзделген есептілікке қосымша ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей нысан бойынша есептілікті ұсынады.
Сақтандыру брокері және ҚР резидент емес сақтандыру брокерлерінің филиалдары Ұлттық банкке электрондық форматта ұсынады:
- тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6-жұмыс күнінен кешіктірмей нысан бойынша есептілік;
- жыл сайын, қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 күн ішінде нысан бойынша есептілік.
Бұйрық 2025 жылғы 23 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.