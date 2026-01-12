Қазақстанда мүліктік құқықтарды басқару үшін бірыңғай цифрлық платформа құрылады
Заңға тәуелді актінің жобасы ұжымдық басқару саласындағы бірыңғай цифрлық платформаны басқару қағидаларын бекітеді және авторлар мен өзге де құқық иеленушілер, құқықтарды ұжымдық басқару жөніндегі ұйымдар, пайдаланушылар, сондай-ақ Бірыңғай цифрлық платформадағы сараптама ұйымы арасындағы құқықтық қатынастарды реттеуге бағытталған.
Ережелер субъектілерді бірыңғай цифрлық платформада тіркеу және жеке кабинеттерді пайдалану тәртібін, ЭЦҚ пайдалана отырып, электрондық нысанда шарттар жасасу тетігін, бірыңғай цифрлық платформа субъектілерінің өзара іс-қимыл тәртібін анықтайды.
Қағидаларда сондай-ақ есептілікке, туындыларды жаңғырту үшін пайдаланылатын жабдықтар мен материалдық жеткізгіштерді әкелу немесе өндіру көлемдерін растауға қойылатын талаптар, сондай-ақ құқықтарды ұжымдық басқару жөніндегі ұйымдардың сыйақы төлеушілермен және жүйенің өзге де қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі белгіленеді.
Қағидалардың жекелеген ережелері осындай сыйақыны есептеу әдіснамасын, жиналған қаражатты есепке алу және бөлу тәртібін, ақша қаражаты қозғалысының ашықтығын қамтамасыз етуді және сыйақыны бөлу және төлеу туралы есептерді қалыптастыруды регламенттейді.
Әділет министрлігі атап өткендей, қағидаларды іске асыру туындыларды жеке мақсатта жаңғыртқаны үшін сыйақыны жинауға, бөлуге және төлеуге бірыңғай және жүйелі тәсілді қамтамасыз етеді, құқықтарды ұжымдық басқару жөніндегі ұйымдар қызметінің ашықтығын арттырады және авторлар мен өзге де құқық иеленушілердің мүліктік құқықтарын қорғауға ықпал етеді.
Ереже жобасын қабылдаудың мақсаттары:
- мүліктік құқықтарды ұжымдық басқарудың міндетті құралы ретінде бірыңғай цифрлық платформаны енгізу;
- авторларға және өзге де құқық иеленушілерге сыйақы жинау, бөлу және төлеу процестерінің ашықтығы мен есептілігін қамтамасыз ету;
- шарттық және есепке алу процестерін цифрландыру есебінен авторлар, құқықтарды ұжымдық басқару жөніндегі ұйымдар және пайдаланушылар үшін әкімшілік және транзакциялық шығындарды азайту;
- авторлық және сабақтас құқықтар объектілерінің, құқық иеленушілердің, пайдаланушылардың және құқықтарды ұжымдық басқару саласындағы шарттардың сенімді және өзекті тізілімдерін қалыптастыру;
- авторлық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілерін пайдаланудың жекелеген салалары бойынша деректерді пайдалануды қоса алғанда, құқықтарды ұжымдық басқару саласында тиімді бақылау және талдау үшін жағдайлар жасау.
Күтілетін нәтижелер мен мерзімдер:
қысқа мерзімді перспективада:
- бірыңғай цифрлық платформа субъектілерінің жеке кабинеттерін іске қосу;
- негізгі тізілімдерді жүргізуді бастау;
- шарттар жасасуды электрондық форматқа бірыңғай цифрлық платформаға ауыстыру;
орта мерзімді перспективада:
- объектілерді пайдалануды есепке алу және сыйақыны бөлу тетіктерінің толыққанды жұмыс істеуі;
- құқық иелері мен пайдаланушылар алдында құқықтарды ұжымдық басқару жөніндегі ұйымдардың есептілігінің ашықтығын арттыру;
ұзақ мерзімді перспективада:
- құқықтарды ұжымдық басқарудың тұрақты цифрлық инфрақұрылымын қалыптастыру;
- ұжымдық басқару жүйесіне құқық иелерінің сенімін арттыру;
- авторлық және сабақтас құқықтар саласын мемлекеттік реттеу және талдамалық сүйемелдеу сапасын жақсарту.
Құжат 26 қаңтарға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.