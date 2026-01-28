Қазақстанда ислам банктері кеңесінің басшылары мен мүшелеріне қойылатын талаптар әзірленді
Жоба исламдық банктік операцияларды жүзеге асыратын әмбебап банктік лицензиясы бар банктегі, Қазақстан Республикасының ислам банкіндегі исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңестің басшылары мен мүшелеріне қойылатын талаптарды белгілейді.
Қаулыны енгізу исламдық банк операцияларын жүзеге асыратын әмбебап банктік лицензиясы бар банктерде және Қазақстан Республикасының Ислам банктерінде тиісті шариғат комплаенсін қамтамасыз ету мақсатында исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшелерінің мәртебесі мен біліктілік өлшемшарттарын бекітуге бағытталған.
"Кеңес мүшелерінің құрамына, тәжірибесіне, резиденттігіне және мүдделер қақтығысының болмауына қойылатын талаптарды белгілеу исламдық банк операцияларының исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі, шариғаттық, құқықтық және беделді тәуекелдерді төмендету, сондай-ақ корпоративтік басқару, ішкі бақылау және исламдық қаржы өнімдеріне сенім жүйесін нығайту бойынша қабылданатын қорытындылардың сапасын арттыруға ықпал етеді",- делінген ақпаратта.
Құжат 11 ақпанға дейін ашық талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.