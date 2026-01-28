#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Құқық

Қазақстанда ислам банктері кеңесінің басшылары мен мүшелеріне қойылатын талаптар әзірленді

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 15:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің "Исламдық банктік операцияларды жүзеге асыратын әмбебап банктік лицензиясы бар банктегі, ислам банкіндегі исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшылары мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" қаулы жобасы әзірленді

Жоба исламдық банктік операцияларды жүзеге асыратын әмбебап банктік лицензиясы бар банктегі, Қазақстан Республикасының ислам банкіндегі исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңестің басшылары мен мүшелеріне қойылатын талаптарды белгілейді.

Қаулыны енгізу исламдық банк операцияларын жүзеге асыратын әмбебап банктік лицензиясы бар банктерде және Қазақстан Республикасының Ислам банктерінде тиісті шариғат комплаенсін қамтамасыз ету мақсатында исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшелерінің мәртебесі мен біліктілік өлшемшарттарын бекітуге бағытталған.

"Кеңес мүшелерінің құрамына, тәжірибесіне, резиденттігіне және мүдделер қақтығысының болмауына қойылатын талаптарды белгілеу исламдық банк операцияларының исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі, шариғаттық, құқықтық және беделді тәуекелдерді төмендету, сондай-ақ корпоративтік басқару, ішкі бақылау және исламдық қаржы өнімдеріне сенім жүйесін нығайту бойынша қабылданатын қорытындылардың сапасын арттыруға ықпал етеді",- делінген ақпаратта.

Құжат 11 ақпанға дейін ашық талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ғалымдарға қойылатын жаңа талаптар әзірленді
11:45, 29 шілде 2024
Қазақстанда ғалымдарға қойылатын жаңа талаптар әзірленді
Қазақстанда шетелдік кәсіптік ұйымдардың тізімі жасалды
12:19, 11 маусым 2024
Қазақстанда шетелдік кәсіптік ұйымдардың тізімі жасалды
Қазақстан банктер мен микроқаржы ұйымдары үшін кепілсіз несие көлемін шектеді
09:38, 21 тамыз 2024
Қазақстан банктер мен микроқаржы ұйымдары үшін кепілсіз несие көлемін шектеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: