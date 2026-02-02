Бас прокуратурада cу қауіпсіздігі мәселелері қаралды
Іс-шараға экология және табиғи ресурстар, су ресурстары, ауыл шаруашылығы министрлері, сондай-ақ уәкілетті және мүдделі мемлекеттік және құқық қорғау органдарының басшылары қатысты.
Бас прокурор судың стратегиялық ресурс әрі азық-түлік және әлеуметтік тұрақтылықтың маңызды факторы екенін атап өтті. Су тапшылығы күшейіп отырған жағдайда су саласын тиімді, ашық және әділ басқарудың маңызы арта түсетініне назар аударылды.
Талқылау барысында су ресурстарын өз бетінше алу, жабдықтарды заңсыз орнату және вегетациялық кезеңде суды еркін белгіленген тарифтермен сату фактілері анықталғаны айтылды. Мұндай заң бұзушылықтар адал су пайдаланушылардың құқықтарын бұзып, мемлекеттік ресурстарды бөлу жүйесіне нұқсан келтіреді және уәкілетті органдар тарапынан жүйелі ден қоюды талап етеді.
Кеңеске қатысушылар салада тәртіп орнату үшін нақты әрі кешенді шешімдер әзірлеудің қажеттігін атап өтті.
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында су ресурстарына аудит жүргізуді, тәуекел аймақтарының карталарын жасауды, су инфрақұрылымын дамытуға бағытталған қаражатты қайта қарауды, су үнемдейтін суару технологияларын енгізуді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі қаржылық схемалардың жолын кесуді көздейтін Жол картасы әзірленді.
Негізгі басымдық ретінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің мүдделерін қорғау және су ресурстарына әділ, ұтымды әрі үнемді қолжетімділікті қамтамасыз ету айқындалды. Мемлекеттік органдар үшін негізгі бағыттар ретінде су ресурстарын цифрлық есепке алу және олардың жұмсалуына спутниктік бақылау жүргізу, сондай-ақ белгіленген су лимиттерін ескере отырып егіс алқаптарын жоспарлау және ауыл шаруашылығы дақылдарын іріктеу белгіленді. Басты мақсат – су ресурстарын үнемдеу және пайдалану тиімділігін арттыру.
Кеңес соңында Бас прокурор су тасқыны кезеңіне дайындық мәселелеріне де тоқталды. Облыс прокурорларына су тасқынына қарсы іс-шаралардың заңдылығы мен толық іске асырылуын, сондай-ақ осы мақсаттарға бөлінген бюджет қаражатының тиімді әрі мақсатты пайдаланылуын тексеру тапсырылды. Аталған жұмыстарды жүргізу үшін 2025 жылы 72 млрд теңге бөлініп, толық игерілгені атап өтілді.