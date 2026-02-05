Қазақстанда ҮЕҰ туралы жеке заң әзірленуде
Бұл заңға бірнеше рет түзетулер мен толықтырулар енгізілді, соның ішінде гранттар мен сыйлықтар түрінде мемлекеттік қолдау тетіктері, сондай-ақ стратегиялық серіктестіктерді жүзеге асыру үшін мемлекеттік сатып алулар енгізілді.
ҮЕҰ-лардың сипаттамаларын, құқықтық мәртебесін, қызмет принциптерін (өзін-өзі басқару, тәуелсіздік, ашықтық, есеп беру, кемсітушілікке жол бермеу және т.б.), құқықтары мен міндеттерін белгілейтін "Үкіметтік емес ұйымдар туралы" Заңды қабылдау. Шағын және белсенді емес үкіметтік емес ұйымдарды таратудың жеңілдетілген тәртібін (қысқартылған мерзімдер) көздеу.
Бұдан бөлек, мүшелік емес ұйымдарды тіркеу мүмкіндігін және қоғамдық бірлестіктердің аумақтық мәртебесін алып тастауды қамтамасыз ету қарастырылған.
ҮЕҰ санатына кіретін және ҮЕҰ санатынан шығарылатын ұйымдардың нақты шеңберін анықтау ұсынылады:
- қайырымдылық ұйымдары,
- нотариустар палаталары,
- адвокаттар,
- арбитраждық палаталар,
- спорт федерациялары,
- кәсіби ұйымдар және т.б.
Қазіргі сәтте, тізім әзірленуде.
Заң жобасына еңбек заңнамасына, әлеуметтік сақтандыруға және еңбекті қорғауға сілтеме жасай отырып, үкіметтік емес ұйымдар қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері және әлеуметтік кепілдіктері туралы бөлімді қосу. ҮЕҰ қызметінің кәсіби стандарттары халықаралық тәжірибеге сәйкес жобалық жұмыстың ерекшеліктерін ескере отырып әзірленеді.
Қаржы министрлігімен бірлесіп, ҮЕҰ үшін олардың қоғамдық пайдасы мен коммерциялық емес сипатына негізделген арнайы салық режимін әзірлеу және Салық кодексінде бекіту. ЭҚЖК кодтарын ICNPO халықаралық жіктеуімен сәйкестендіру және ҮЕҰ үшін институционалдық тиесілілік критерийін (NPISH) белгіленеді.
ҮЕҰ үшін салық салудан босатылған немесе жеңілдік мөлшерлемесіне жататын кірістер мен мәмілелердің нақты тізімін белгілеу. Серіктестік шоттарды пайдалана отырып, ҮЕҰ-ның ЖІӨ-ге, жұмыспен қамтуға және әлеуметтік қызметтерге экономикалық үлесін есептеу әдіснамасын әзірлеу және бекіту. ҮЕҰ үшін бейімделген бухгалтерлік есеп стандарттарын енгізу , шағын ұйымдардың есебін және жобаларды қаржыландыруды жеңілдету. Тәуекелге негізделген тәсілге бағытталған қаржылық бақылау ережелерін белгілеу.
Заң жобасында мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды, гранттарды, бонустарды және басқа да қолдау түрлерін ұсыну кезінде тең қолжетімділік және кемсітушілікке жол бермеу қағидаттары бекітілген. Ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету бойынша қолдау көрсететін мемлекеттік органдардың міндеттемелерін енгізу: хабарландырулар, критерийлер, комиссия хаттамалары, алушылардың тізімдері.
Шағын және ауылдық үкіметтік емес ұйымдар үшін тендерлік рәсімдерді жеңілдету (қысқартылған өтінім нысандары, шағын сомалар бойынша жеңілдетілген есеп беру, кеңес беру қолдауы) қарастырылған.
Құжат 2026 жылғы 26 ақпанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталына орналастырылған.