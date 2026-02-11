#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Құқық

ШҚО-да бірнеше пәтер ұрлығы фактісі ашылды

Пәтер ұрлығы, ШҚО, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 20:27 Сурет: ШҚО ПД баспасөз қызметі
Шығыс Қазақстан облысында полицейлер бірқатар пәтер ұрлығын ашып, тек Өскемен қаласында ғана емес, көршілес облыстарда да әрекет еткен қылмыстық топтың заңсыз іс-әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаскөйлер пластик терезелерді бұзу арқылы үйлер мен пәтерлерге заңсыз кіріп, бір схемамен батыл әрекет еткен, деп хабарлады ҚР ІІМ баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 ақпанда.

2026 жылдың қаңтар айының басында облыс орталығы тұрғындарынан полицияға арыз-шағымдар түсе бастаған. Иелері жоқ кезде қылмыскерлер тұрғын үйлерге кіріп, зергерлік бұйымдар мен өзге де құнды заттарды ұрлаған. Бір деректе жеке тұрғын үй, екіншісінде көпқабатты үйдегі пәтер тоналған.

Әрбір факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-бабы 3-бөлігі бойынша — адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен тұрғын үйге заңсыз кіру арқылы жасалған ұрлық фактісімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Жедел іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлері қылмыстарға Өскемен қаласына басқа өңірден келген қылмыстық топтың қатысы барын анықтаған.

Белгілі болғандай, ұрланған зергерлік бұйымдарды күдіктілер көршілес облыстардағы ломбардтарға жедел өткізіп отырған. Ломбардтардан алынған бейнежазбалар тәркіленіп, қылмыстық істердің материалдарына тіркелді.

Алдын ала мәлімет бойынша жәбірленушілерге келтірілген жалпы шығын көлемі 5 миллион теңгеден асады.

Өскемен қаласының криминалдық полициясы, Астана қаласы Полиция департаменті қызметкерлерінің бірлескен жұмысының және ЖҚАЖ-дың күштік қолдауының нәтижесінде қылмыстық топтың барлық мүшелері ұсталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Қазіргі уақытта олардың басқа өңірлерде жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.

ШҚО Полиция департаменті пәтер ұрлықтарының басым бөлігі күндізгі уақытта, тұрғындар үйде жоқ кезде жасалатынын ескертеді. Полиция азаматтарды подъездер мен аулалардағы бөгде адамдарға мұқият болуға, көршілермен өзара байланыс орнатуға және күдікті жағдайлар туындаған жағдайда "Көршілер бақылауы" бағдарламасы аясында 102 нөміріне дереу хабарлауға шақырады.

Бұған дейін Қарағандыда пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер Астанадан ұсталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ШҚО-да полиция ауласында қарасора өсірген тұрғынды анықтады
14:28, 28 шілде 2025
ШҚО-да полиция ауласында қарасора өсірген тұрғынды анықтады
ШҚО-да құны 2,5 млн теңге болатын 6 ірі қараны ұрлаған қылмыстық топ ұсталды
13:07, 03 желтоқсан 2024
ШҚО-да құны 2,5 млн теңге болатын 6 ірі қараны ұрлаған қылмыстық топ ұсталды
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндіргені үшін 19 шетелдік азамат ұсталды
09:32, 11 қыркүйек 2025
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндіргені үшін 19 шетелдік азамат ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский вратарь не спас "Магнитку" от поражения в матче ВХЛ
21:38, Бүгін
Казахстанский вратарь не спас "Магнитку" от поражения в матче ВХЛ
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
21:02, Бүгін
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
20:51, Бүгін
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
20:39, Бүгін
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: