ШҚО-да бірнеше пәтер ұрлығы фактісі ашылды
Қаскөйлер пластик терезелерді бұзу арқылы үйлер мен пәтерлерге заңсыз кіріп, бір схемамен батыл әрекет еткен, деп хабарлады ҚР ІІМ баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 ақпанда.
2026 жылдың қаңтар айының басында облыс орталығы тұрғындарынан полицияға арыз-шағымдар түсе бастаған. Иелері жоқ кезде қылмыскерлер тұрғын үйлерге кіріп, зергерлік бұйымдар мен өзге де құнды заттарды ұрлаған. Бір деректе жеке тұрғын үй, екіншісінде көпқабатты үйдегі пәтер тоналған.
Әрбір факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-бабы 3-бөлігі бойынша — адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен тұрғын үйге заңсыз кіру арқылы жасалған ұрлық фактісімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Жедел іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлері қылмыстарға Өскемен қаласына басқа өңірден келген қылмыстық топтың қатысы барын анықтаған.
Белгілі болғандай, ұрланған зергерлік бұйымдарды күдіктілер көршілес облыстардағы ломбардтарға жедел өткізіп отырған. Ломбардтардан алынған бейнежазбалар тәркіленіп, қылмыстық істердің материалдарына тіркелді.
Алдын ала мәлімет бойынша жәбірленушілерге келтірілген жалпы шығын көлемі 5 миллион теңгеден асады.
Өскемен қаласының криминалдық полициясы, Астана қаласы Полиция департаменті қызметкерлерінің бірлескен жұмысының және ЖҚАЖ-дың күштік қолдауының нәтижесінде қылмыстық топтың барлық мүшелері ұсталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазіргі уақытта олардың басқа өңірлерде жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.
ШҚО Полиция департаменті пәтер ұрлықтарының басым бөлігі күндізгі уақытта, тұрғындар үйде жоқ кезде жасалатынын ескертеді. Полиция азаматтарды подъездер мен аулалардағы бөгде адамдарға мұқият болуға, көршілермен өзара байланыс орнатуға және күдікті жағдайлар туындаған жағдайда "Көршілер бақылауы" бағдарламасы аясында 102 нөміріне дереу хабарлауға шақырады.
Бұған дейін Қарағандыда пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер Астанадан ұсталды.