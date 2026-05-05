Қару ұстауға рұқсат алу үшін медициналық анықтамалар цифрлық форматқа көшіріледі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі азаматтық және қызметтік қарудың, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар айналымы салаларында рұқсат алу үшін медициналық қарап-тексеру қорытындысын (076/е нысаны) беру бойынша мемлекеттік қызметті көрсету тәртібін жетілдіреді.
Негізгі өзгерістердің бірі медициналық ақпараттық жүйелерді мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграциялауды іске асыру болды. Атап айтқанда, "АЕК" ақпараттық жүйесінің "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқорымен өзара іс-қимылы қамтамасыз етілді, бұл 076/е нысаны бойынша медициналық қарап-тексеру нәтижелері туралы мәліметтерді автоматты түрде беруге мүмкіндік береді.
Ұсынылатын өзгерістер шеңберінде қызмет көрсетудің әрбір кезеңіне бақылау күшейтіледі. Медициналық қарап-тексеруден өтуден бастап қорытынды шешім қабылдауға дейінгі барлық іс-әрекеттер мониторингтің цифрлық жүйесінде бекітілетін болады.
Өзгерістер нені қарастырады:
- медициналық қарап-тексеру көрсетілетін қызметті алудың міндетті және бақыланатын кезеңі ретінде бекітіледі;
- қызмет көрсету нәтижелері көрсетілетін қызметті алушының "Жеке кабинетіне" жіберіледі;
- қызмет көрсету кезеңдерін міндетті цифрлық бекіту енгізіледі;
- құжаттарға қойылатын талаптар мен олардың қолданылу мерзімі нақтыланады;
- дұрыс емес деректер беруді және медициналық қарсы көрсетілімдердің болуын қоса алғанда, бас тарту негіздері нақтыланады;
- бас тартуды ресімдеудің ашық тәртібі белгіленеді.
Министрлік қабылданған шаралар қателер мен бұзушылықтарды азайтуға, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруға, ведомствоаралық бақылауды күшейтуге және азаматтардың цифрлық мемлекеттік сервистерге деген сенімін арттыруға бағытталғанын атап өтті.
Жаңа нормалар қызмет көрсету сапасын арттырады, оның кезеңдерін бақылауды күшейтеді.
Құжат "Ашық НҚА" сайтында 2026 жылғы 20 мамырға дейін жария талқылау үшін орналастырылған.