Құқық

Рэпердің даулы сұқбаты: Алматы қалалық полициясы тексеру жүргізді

Шоу, Алматы, De Lacure, рэп орындаушысы, Әнуар Баймұхаев, сұқбат, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.05.2026 16:00 Сурет: pixabay
Алматы қаласының полициясы De Lacure атымен танымал рэп орындаушысы Әнуар Баймұхаевтың көп жыл бұрынғы қыз зорлығы туралы айтқан мәлімдемесіне қатысты тексеру жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 20 сәуірде Алматыда рэп орындаушысының берген бұл сұқбаты түптеп келгенде эфирге кетпеді. Шоу жүргізушісі Зарина Байболова Instagram-дағы парақшасындағы жазбасында эфирге шақырылған қонақтың өзін біртүрлі ұстағанын және "зорлық туралы жиіркенішті оқиғаны" баяндап бергенін айтады. Дәл осы сөздер желі қолданушыларын "дүр" еткізген, ал бағдарлама үзіндісі әлеуметтік желіде жаппай таратыла бастаған.

Әлеуметтік желіде тараған ақпарат бойынша Алматы қалалық ПД Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері тексеру жұмыстарын жүргізгенін жеткізді. Әнуар Баймұхаев полиция органына сұрақ-жауап алу үшін жеткізілді.


"Тексеру нәтижесінде бұл жағдайдың ойын-сауық форматындағы шоу барысында айтылған оқиға фрагменті екені анықталды. Автордың айтуынша, ол оқиға 2012 жылы болған. Ол өз сөзінде әлеуметтік желіде тараған ақпараттың бұрмаланып берілгенін, сондай-ақ зорлық-зомбылық әрекеттерінің орын алмағанын мәлімдеді". Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі

Қазіргі уақытта қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалғанын растайтын объективті деректер анықталған жоқ. Тексеру шаралары аяқталды.

Алматы қаласы полиция департаменті азаматтарды және медиа өкілдерін расталмаған ақпаратты таратудан сақ болуға, тек ресми дереккөздерге сүйенуге шақырады.

Алматы полициясы автотұрақтарды тексеруде
Роман Скляр СҚО-дағы су тасқынына қарсы жұмыстарды тексеру мақсатында түнгі рейд жүргізді
"Рахмет үшін айыппұл": Алматы полициясы оқиғаға қатысты түсініктеме берді
Жалгас Кайролла принёс Казахстану первое "золото" Grand Slam в Астане
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за "бронзу" Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
Досрочно завершилось противостояние Казахстан – Узбекистан на юниорском ЧА по боксу
Пять голов было забито в матче КПЛ "Жетысу" – "Женис"
