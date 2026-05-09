Рэпердің даулы сұқбаты: Алматы қалалық полициясы тексеру жүргізді
2026 жылы 20 сәуірде Алматыда рэп орындаушысының берген бұл сұқбаты түптеп келгенде эфирге кетпеді. Шоу жүргізушісі Зарина Байболова Instagram-дағы парақшасындағы жазбасында эфирге шақырылған қонақтың өзін біртүрлі ұстағанын және "зорлық туралы жиіркенішті оқиғаны" баяндап бергенін айтады. Дәл осы сөздер желі қолданушыларын "дүр" еткізген, ал бағдарлама үзіндісі әлеуметтік желіде жаппай таратыла бастаған.
Әлеуметтік желіде тараған ақпарат бойынша Алматы қалалық ПД Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері тексеру жұмыстарын жүргізгенін жеткізді. Әнуар Баймұхаев полиция органына сұрақ-жауап алу үшін жеткізілді.
"Тексеру нәтижесінде бұл жағдайдың ойын-сауық форматындағы шоу барысында айтылған оқиға фрагменті екені анықталды. Автордың айтуынша, ол оқиға 2012 жылы болған. Ол өз сөзінде әлеуметтік желіде тараған ақпараттың бұрмаланып берілгенін, сондай-ақ зорлық-зомбылық әрекеттерінің орын алмағанын мәлімдеді". Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі
Қазіргі уақытта қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалғанын растайтын объективті деректер анықталған жоқ. Тексеру шаралары аяқталды.
Алматы қаласы полиция департаменті азаматтарды және медиа өкілдерін расталмаған ақпаратты таратудан сақ болуға, тек ресми дереккөздерге сүйенуге шақырады.