#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Құқық

Жұмыс орнындағы тәлімгерлік: кәсіби стандарт бекітілді

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 12:49 Фото: primeminister.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 2026 жылғы 5 мамырдағы бұйрықпен "жұмыс орнындағы тәлімгерлік" кәсіби стандартын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәлімгер – кәсіпорынның (ұйымның) өндіріс немесе қызметтер көрсету саласының технологияларын меңгерген, жұмыс орнында оқытуды, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыратын білікті жұмыскер.

Кәсіптік стандарттың қолданылу саласы: "Жұмыс орнындағы тәлімгерлік" (Кәсіптік стандарты) жұмыс орындарында жұмысшыларды, оқу орталықтарының, колледждердің, жоғары оқу орындарының оқушыларын, кәсіптік практикаларға қатысушыларды, өз біліктілігін арттыратын кәсіпорындардың жаңа жұмыскерлері мен жұмыскерлерін оқытатын кәсіпорындарындар, ұйымдар мамандарының кәсіптік талаптарын сипаттау үшін пайдаланылады.

Кәсіптік стандарт кәсіпорын тәлімгерлерінің қызметін ұйымдастыруға, кәсіпорындардың, ұйымдардың тәлімгерлерін даярлаудың оқу бағдарламасын әзірлеу және жұмыс орнында оқыту тәлімгерлерінің даярлаудың оқу бағдарламасын әзірлеу және жұмыс орнында оқыту тәлімгерлерінің біліктілік тану мақсатында біліктілік бағдарламасын жасау үшін қолданылады.

Кәсіпорын тәлімгерінің функциялары мен міндеттерін стандарттау тәлімгердің қаржыландыру кезінде сыйақы алатын еңбек шығындарын аңықтау, сондай-ақ оның қызметін бағалау және жақсарту үшін пайдаланылуы мүмкін.

Құжатта жұмыс орнындағы тәлімгердің біліктілігіне қойылатын талаптар сипатталған, ол жұмыстың күрделілігіне, жауапкершілігіне қарай біліктіліктің үш деңгейіне бөлінеді.

Тәлімгердің біліктілігінің 4 деңгейіне жаңа жұмысшыларды, оқыту орталықтарының оқушыларын, колледж студенттерін өндірістік дағдыларға оқыту ("білікті жұмысшы" даярлық деңгейіне) жатқызылды.

Біліктіліктің 5 деңгейінде тәлімгер жұмыс орнында оқыту орталықтарының оқушыларын, колледж студенттерін ("Орта буын маманы" даярлау деңгейіне), жоғары оқу орындарының кәсіби құзыреттіліктеріне оқытады.

Біліктіліктің 6 деңгейінде тәлімгер сарапшы ретінде жоғары оқу орындарының студенттерін, жаңа қызметкерлер мен біліктілікті арттыратын қызметкерлерді өндірістік жағдайда оқытады және тәжірибе береді.

Жаңа жұмысшылар үшін тәлімгер жұмыс орнында оқудың алдын-ала кезеңі ретінде өндірістік бейімделудің еңбек функциясын анықтайды.

Бұйрық 2026 жылғы 24 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бұзушылардың профилактикалық есебін Экономикалық тергеу қызметі жүргізеді
13:47, Бүгін
Бұзушылардың профилактикалық есебін Экономикалық тергеу қызметі жүргізеді
Қазақстанда әлеуметтік қызметтер бойынша кәсіби стандарт бекітілді
16:16, 30 қазан 2024
Қазақстанда әлеуметтік қызметтер бойынша кәсіби стандарт бекітілді
Елімізде зергерлік бұйымдарды өндіру бойынша кәсіби стандарт бекітілді
13:46, 16 қаңтар 2025
Елімізде зергерлік бұйымдарды өндіру бойынша кәсіби стандарт бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: