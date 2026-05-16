Құқық

Түркістанда жолдың қарсы бетіне шыққан жүргізушілер дрон арқылы анықталып, құжаттарынан айырылуда

Дрон, Түркістан облысы, жолдың қарсы бетіне шығу, жүргізушілер, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.05.2026 14:07 Сурет: pexels
Әуе бақылауы барысында Түркістан облысы, Созақ аудандық полициясы жолдың қарсы бағытына шығу деректерін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 16 мамырда ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Атап айтқанда, Шолаққорған–Шымкент автожолы бойында "BMW X5" автокөлігінің белгіленбеген жерден қарсы бағытқа шыққаны белгілі болды. Нәтижесінде жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған көлік айыптұраққа қойылып, іс құжаттары сотқа жолданды. Сот шешімімен жүргізуші алты ай мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылды".

Рейд барысында дрон құрылғысының көмегімен қарсы бағытқа шыққан тағы бес көлік жүргізушісі анықталғаны да нақтыланады. 

